Compañeros de profesión dan el último adiós a Héctor Alterio: "Estuvo hasta el final haciendo lo que más le gustaba"

Diferentes actores y personalidades de la cultura han acudido este sábado al tanatorio de la M30 para dar el último adiós a Héctor Alterio, que ha fallecido en Madrid a los 96 años de edad.

A última hora de la tarde se ha abierto la capilla ardiente. Uno de los primeros en llegar han sido sus hijos Ernesto y Malena Alterio, que han pedido "respeto" en el momento que están viviendo y han agradecido las muestras de cariño.

Ernesto y Malena Alterio "Estamos muy agradecidos por el papá que tuvimos y que también se fue de la misma manera elegante que vivió, estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba, y que hacía fenomenal", ha expresado Ernesto Alterio. Por su parte, Malena Alterio ha manifestado que su familia pensaba que "nunca iba a llegar este día, pero esto está en el contrato, es inevitable" y ha agradecido su presencia a los asistentes.