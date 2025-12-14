Compañeros de profesión dan el último adiós a Héctor Alterio: "Estuvo hasta el final haciendo lo que más le gustaba"
- "Muy agradecidos por el papá que tuvimos que se fue de la misma manera elegante que vivió", Ernesto Alterio
- "Pensábamos que nunca iba a llegar este día, pero esto está en el contrato, es inevitable", Malena Alterio
Diferentes actores y personalidades de la cultura han acudido este sábado al tanatorio de la M30 para dar el último adiós a Héctor Alterio, que ha fallecido en Madrid a los 96 años de edad.
A última hora de la tarde se ha abierto la capilla ardiente. Uno de los primeros en llegar han sido sus hijos Ernesto y Malena Alterio, que han pedido "respeto" en el momento que están viviendo y han agradecido las muestras de cariño.
Ernesto y Malena Alterio
"Estamos muy agradecidos por el papá que tuvimos y que también se fue de la misma manera elegante que vivió, estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba, y que hacía fenomenal", ha expresado Ernesto Alterio.
Por su parte, Malena Alterio ha manifestado que su familia pensaba que "nunca iba a llegar este día, pero esto está en el contrato, es inevitable" y ha agradecido su presencia a los asistentes.
El homenaje de la profesión
Entre ellos, han acudido los actores Fernando Tejero, Lola Herrera y su hija Natalia Dicenta, Juan Diego Botto, Luisa Martín, y el expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, entre otros.
"Es una gran perdida. Ha estado 96 años por encima de las tablas y ha vivido una vida muy digna", ha dicho el también actor y amigo de sus hijos, Gustavo Salmerón, a la entrada en el tanatorio. "Siempre ha sido un hombre inteligente, sabía adaptarse muy bien a las circunstancias", ha recordado Salmerón.
A las condolencias también se han unido diferentes personalidades del mundo de la cultura mediante sus perfiles de redes sociales, como Luis Merlo, que ha calificado a Alterio como "uno de los artistas más destacados de su generación" y ha recordado a sus hijos.
La productora Pentación Espectáculos ha lamentado "con profundo dolor y pesar el fallecimiento de Héctor Alterio, figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España".
Jesús Cimarro, el productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', ha subrayado que "se va uno de los grandes intérpretes de la escena española y argentina". "Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor", ha añadido.