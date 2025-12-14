Alemania acogerá a los líderes opositores bielorrusos liberados Babariko y Kolésnikova

Alemania acogerá a María Kolésnikova y Víctor Babariko, dos de los 123 opositores bielorrusos liberados el sábado por el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, tras la retirada de las sanciones al mineral de potasa bielorruso por orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

Así lo ha anunciado este domingo el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrint, en la primera cadena de televisión pública alemana, ARD.

"Tenemos un gran interés en que este movimiento democrático, aunque ahora tenga que desarrollarse fuera de Bielorrusia, se vea fortalecido, y por eso hoy mismo acogeremos a dos de los más destacados políticos de la oposición que estuvieron en prisión", ha señalado Dobrint.

María Kolésnikova es conocida como "el corazón" de las masivas protestas, violentamente reprimidas, que tuvieron lugar en agosto de 2020 contra el fraude electoral, mientras que Babariko es un conocido banquero que fue encarcelado antes de registrar su candidatura presidencial en los comicios en los que Lukashenko se atribuyó otro mandato.

Según el régimen bielorruso, Lukashenko fue reelegido con más del 80% de los votos, pero los comicios fueron considerados fraudulentos por la oposición y Occidente.