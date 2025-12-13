Bielorrusia indulta 123 presos tras la retirada de sanciones por orden de Trump

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha indultado este sábado a 123 presos de diferentes nacionalidades después de que Estados Unidos haya levantado las sanciones al mineral de la potasa bielorrusa. Entre los liberados están el ganador del Premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, y los dos principales líderes opositores en prisión, María Kolésnikova y VíKtor Babariko.

"La República de Bielorrusia ha tomado la decisión de indultar a 123 ciudadanos de diferentes países condenados (...) por cometer crímenes de diferentes tipos como espionaje, terrorismo y extremismo", ha informado la oficina de prensa presidencial a la agencia BELTA. La nota subraya que la decisión "se enmarca en los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", cuyo emisario, John Cole, mantuvo los dos últimos días consultas con Lukashenko en Minsk.

Además, añade que responde "a la cancelación de las sanciones ilegales contra el sector de la potasa de Bielorrusia adoptadas por parte de la Administración del anterior presidente de EE.UU., Joe Biden". En total, señala BELTA, desde el mes pasado el líder bielorruso ha indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia.

La medida, según la nota oficial, está dirigida a acelerar la dinámica positiva en las relaciones con los socios del país y en aras de la estabilización de la situación en Europa. De los 123 liberados, 114 han sido acogidos por Ucrania, según ha informado el centro de coordinación de prisioneros de guerra de Kiev. Entre los prisioneros se encontraban ciudadanos ucranianos acusados de trabajar para los servicios de inteligencia de Kiev. El comunicado del centro indica que los cautivos liberados recibirían atención médica y que los ciudadanos bielorrusos que lo desean serán posteriormente trasladados a Polonia o Lituania.

La ex presa María Kolésnikova en un punto no revelado de Ucrania Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War

"La lucha continúa" El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha hablado con la prisionera bielorrusa María Kolésnikova tras su liberación, según ha informado el asesor presidencial Dmitro Litvin. Por su parte, el Comité Nobel ha celebrado la "tan esperada" liberación del galardonado Bialiatski de la prisión de Bielorrusia. A su llegada a Lituania, Bialiatski ha asegurado que "la lucha continúa". "El premio Nobel no me lo concedieron a mí personalmente, sino a todos los activistas bielorrusos y a todo el pueblo bielorruso que abogó y aboga por la democracia y los derechos humanos en Bielorrusia", ha comentado, según informa el portal Meduza. El premio Nobel ha explicado que la noche anterior aún se encontraba en "la litera de una celda" junto a otros 40 presos. "Y ahora estoy en libertad. Por supuesto, las sensaciones que tengo ahora son un poco confusas. Pero creo que pronto me acostumbraré y asumiré como un hecho que soy libre y me encuentro en libertad", ha declarado. La líder de la oposición bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya da la bienvenida a Ales Bialiatski, preso liberado de Bielorrusia. REUTERS/Ints Kalnins La músico y dirigente opositora María Kolésnikova, que fue condenada en 2011 a 11 años de cárcel, se ha mostrado "increíblemente feliz", principalmente por ver los ojos de la gente a la que quiere y "sentirse libre". Al mismo tiempo, se ha acorado de aquellos que "aún no son libres" y dio las gracias a todos los que participaron y apoyaron la liberación de los presos políticos bielorrusos. En cuanto al banquero Víktor Babariko, detenido antes de registrar su candidatura presidencial en 2020, ha comentado que fue apresado hace cinco años "por intentar hacer que la vida en Bielorrusia fuera mejor", y se ha acordado de su hijo, que sigue entre rejas y que declaró en su momento que fue condenado "por su apellido".