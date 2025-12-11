Carlos Barrabés, empresario investigado por el 'Caso Begoña Gómez', se acoge a su derecho a no declarar en el Senado

El empresario Juan Carlos Barrabés se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado que investiga todas las ramificaciones del '"Caso Koldo" "para no perjudicar el derecho de defensa que le asiste". Barrabés está investigado en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nunca he tenido relación comercial o profesional con Koldo García. No he intervenido en contratos, licencias u otras operaciones del Gobierno o del sector público relacionadas con Koldo o las demás personas de la operación Delorme", ha asegurado durante su primera intervención, antes de que comenzasen las preguntas de los senadores. "No voy a contestar a ninguna pregunta, tanto yo como las empresas en las que participo hemos actuado con absoluta regularidad".

Barrabés está imputado en este caso, en el que el magistrado investiga a la esposa de Sánchez por la presunta autoría de los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un 'software' en la creación de una cátedra universitaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En concreto, el magistrado investiga a Barrabés por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Barrabés: "Es todo público y no le voy a contestar" "Está todo explicado en sede judicial y no le voy a contestar acogiéndome a mi derecho" ha sido una de las fórmulas más repetidas por Barrabés en esta comisión. A pesar de ello, los senadores de PP, Vox y UPN han realizado su interrogatorio sobre la relación de Barrabés con Gómez, si hablaron de negocios en Moncloa, si esto es habitual o qué papel desempeñó el empresario en el Máster dirigido por la mujer del presidente del Gobierno. Barrabés ha respondido diciendo que está todo explicado o "es público" y se ha acogido a ese derecho a no declarar debido a su condición de imputado, tal como han hecho otros comparecientes en su misma situación judicial. "Me encantaría contestar a estas preguntas", ha dicho en alguna ocasión el empresario, que ha decidido que iba a hacer caso a sus abogados, que le han aconsejado no hacerlo. Solo un par de veces se ha saltado esa recomendación. Una de ellas cuando el senador del PP ha manifestado que "podría ser que la mujer del presidente del Gobierno recomendaba" y "sus empresas facturaban" y Barrabés ha contestado: "Lo veo absolutamente imposible". La otra ha sido cuando ha respondido con un "sin duda" a una pregunta aparentemente inocente: "No me imagino si en plena evaluación, el profesor recibe una carta de recomendación del alumno firmada por la mujer del director ¿Probablemente diríamos que esa es una presión insoportable?". A renglón seguido, Balseiro ha agregado: "¿Se hubieran adjudicado los contratos públicos que sabemos que recibieron sus empresas sin la recomendación de la señora Gómez?", tras lo que Barrabés ha vuelto a su respuesta negativa. Pese a todo, fuentes del PP han apuntado tras la Comisión que Juan Carlos Barrabés ha guardado este jueves en el Senado el mismo silencio que su "socia", Begoña Gómez, ante el juez.

El PSOE denuncia la "estrategia espúrea de PP, Vox y UPN" El senador socialista José Latorre ha lamentado que Barrabés "tenga que estar" compareciendo en esta comisión en lo que ha definido como "una estrategia espúrea de PP, Vox y UPN". Según Latorre, la derecha utiliza a Barrabés "para atacar a la mujer del presidente del Gobierno", algo que ha dicho "quedará para los anales de la historia como ejemplo de guerra sucia". "Por más que repitan una mentira no la convertirán en verdad·", ha continuado el senador del PSOE, que ha afirmado que Gómez "no firmó ninguna carta de recomendación" sino "declaraciones de apoyo al Fondo Social Europeo, como hacen cientos de profesionales y multitud de proyectos que se presentan en la Administración Pública". Cartas, que ha ha firmado, "no sirvieron para decantarse por una u otra empresa. Es rotundamente falso. Es un insulto a los profesionales que participaron en la mesa de contratación". El pasado mes de junio, la Fiscalía Europea acordó citar en calidad de investigado a Barrabés por presuntas irregularidades en contratos sufragados con fondos europeos que avaló mediante carta Begoña Gómez.