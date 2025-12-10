Una tercera niña sufrió complicaciones tras ser sedada por el anestesista de la clínica de Alzira, Valencia

Una tercera niña sufrió trastornos de salud por el efecto de la anestesia en una clínica dental privada de Paterna, en Valencia, practicada por el mismo anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica de Alzira y a otra de cuatro que estuvo ingresada en un hospital.

Se trata de otra menor de cinco años que fue atendida en esta clínica el día anterior a lo ocurrido con las otras dos menores y que también tuvo que acudir a un hospital al sufrir complicaciones por la anestesia, según ha confirmado la Policía Nacional.

El nuevo caso se ha incorporado en las diligencias que envió al juzgado encargado de instruir los dos casos de Alzira.

La Policía continúa investigando los hechos ocurridos en la clínica de Alzira a raíz de un tratamiento dental el pasado 20 de noviembre. El anestesista, que acudía a varios lugares de trabajo, quedó el pasado 4 de diciembre en libertad con medidas cautelares, después de que ser detenido el día anterior por homicidio imprudente, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro. También se arrestó a la dueña de la clínica, acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

La clínica dental no tiene autorización sanitaria de la Conselleria de Sanidad para realizar técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos, como se le practicó a la menor, tal y como ha confirmado el propio Govern valenciano, que confirmó que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".