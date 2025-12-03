La Policía detiene al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira donde murió la niña de seis años

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al anestesista de la clínica privada de la localidad valenciana de Alzira en la que una niña de seis años y otra de cuatro recibieron un tratamiento dental tras el cual la primera murió y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.

Fuentes policiales han confirmado a RTVE que el hombre, de 43 años, ha sido detenido como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública y hurto, tras al parecer haber causado la muerte de una menor y la intoxicación grave de otra en dicho centro. Fuentes de la investigación añaden que el hospital en el que presuntamente robaba medicación específica de anestesia era el hospital de Manises en el que trabajaba.

Asimismo, pocas horas después, se ha detenido en Alzira a la propietaria de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. A última hora de la tarde del miércoles, ha sido puesta en libertad tras declarar ante la Policía Nacional a la espera de ser citada por el órgano judicial encargado de la investigación. Por su parte, el anestesista pasará este jueves a disposición judicial.

Este suceso se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.

La Conselleria de Sanidad ha informado recientemente de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Según Sanidad, la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología-estomatología", de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".