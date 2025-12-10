No es una "granja de visualizaciones de YouTube" desmantelada por la Policía de Brasil, es falso
Mensajes de redes sociales difunden un vídeo de decenas de móviles encendidos y lo presentan como la prueba de que "la Policía de Brasil desmanteló una granja de visualizaciones de YouTube" de vídeos musicales con la que artistas "como Bad Bunny llegan a la cima". Es falso. No hay registros de esta supuesta operación policial y el vídeo presenta signos propios de un contenido creado con inteligencia artificial.
Un mensaje compartido en X más de 4.000 veces desde el 4 de diciembre asegura en castellano que "la Policía de Brasil desmanteló una granja de visualizaciones de YouTube que trabajaba con el mundo de la música" y añade: "Así es como Bad Bunny y los 'artistas’ del momento carentes de talento llegan a la cima". El texto adjunta un vídeo de 15 segundos de duración y más de 500.000 reproducciones con el rótulo "Fraude en la música: la policía desmanteló una ‘granja de visualizaciones’ en YouTube". La grabación muestra decenas de móviles colgados en las paredes mientras se escuchan voces en portugués y aparecen hombres uniformados.
Un vídeo con signos de IA sobre una operación de la que no hay registros
En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas por palabras clave y no hay registros en medios brasileños de que la Policía de Brasil haya llevado a cabo esta operación contra "una granja de visualizaciones de YouTube que trabajaba con el mundo de la música". Tampoco encontramos referencias en perfiles de redes de organismos como la Policía Federal de Brasil y de cuerpos policiales del Estado de Sao Paulo (1,2). Los resultados que ofrecen las búsquedas nos llevan a desmentidos del vídeo. Tal y como puedes comprobar, la grabación y su contenido, pero con los subtítulos en portugués, han sido desmentidos por dos verificadores de Brasil, Aos Fatos y Estadão Verifica, y por el medio brasileño Globo.
El vídeo muestra signos de haber sido creado con IA y presenta incongruencias visuales habituales en este tipo de contenidos artificiales. A través de una búsqueda inversa de imagen, encontramos una versión extendida de la grabación en una publicación de X escrita en portugués que acumula más de 1,5 millones de visualizaciones y dice: "La Policía Militar se topó con una auténtica 'fábrica de visualizaciones' dedicada a promocionar vídeos musicales en YouTube". Tal y como se puede observar en la imagen inferior, dicha grabación muestra una serie de defectos propios de imágenes creadas con IA. Es el caso del arma empuñada por uno de los supuestos policías que hace las funciones de linterna. Durante el vídeo, la forma de las letras rotuladas en los uniformes de los agentes cambia de un frame a otro. Además, sus manos y brazos presentan deformidades dependiendo del plano, tal y como relatan también los verificadores brasileños Aos Fatos y Estadão Verifica.
En VerificaRTVE hemos analizado ese vídeo con la aplicación de detección de inteligencia artificial Hive y esta concluye que la grabación ha sido creada con IA con un 94,3% de probabilidad. Además, la herramienta de detección de audio creado con IA del proyecto Iveres, a través del modelo Loccus, concluye que el sonido de la grabación está generado con inteligencia artificial con un 84,29% de fiabilidad en su predicción.
En VerificaRTVE te hemos ofrecido recientemente una serie de consejos para no caer en vídeos generados con IA, como buscar en Internet si hay registros de los hechos que muestra el vídeo y contrastar en fuentes oficiales o en medios de comunicación. También es recomendable observar la grabación a cámara lenta para detectar incongruencias visuales y utilizar los detectores de contenidos creados con IA.
El vídeo que ha circulado por redes sociales como si fuera real se difunde después de que la plataforma Spotify haya dado a conocer los artistas y canciones más escuchados del año. Bad Bunny ha sido el cantante más escuchado en España y en el mundo en Spotify durante 2025, seguido de la estadounidense Taylor Swift.