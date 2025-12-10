No es una "granja de visualizaciones de YouTube" desmantelada por la Policía de Brasil, es falso

Mensajes de redes sociales difunden un vídeo de decenas de móviles encendidos y lo presentan como la prueba de que "la Policía de Brasil desmanteló una granja de visualizaciones de YouTube" de vídeos musicales con la que artistas "como Bad Bunny llegan a la cima". Es falso. No hay registros de esta supuesta operación policial y el vídeo presenta signos propios de un contenido creado con inteligencia artificial.

Un mensaje compartido en X más de 4.000 veces desde el 4 de diciembre asegura en castellano que "la Policía de Brasil desmanteló una granja de visualizaciones de YouTube que trabajaba con el mundo de la música" y añade: "Así es como Bad Bunny y los 'artistas’ del momento carentes de talento llegan a la cima". El texto adjunta un vídeo de 15 segundos de duración y más de 500.000 reproducciones con el rótulo "Fraude en la música: la policía desmanteló una ‘granja de visualizaciones’ en YouTube". La grabación muestra decenas de móviles colgados en las paredes mientras se escuchan voces en portugués y aparecen hombres uniformados.