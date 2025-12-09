Detenido un hombre por apuñalar a su pareja, una mujer de 57 años, en Ayamonte, Huelva
- La víctima ha sido trasladada al hospital de Lepe y su vida no corre peligro
- El supuesto agresor ya fue detenido en 2021 por otro caso de violencia de género contra la misma víctima
La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del apuñalamiento de una mujer de 57 años este martes en Ayamonte (Huelva). El hombre, que ha sido identificado como la pareja sentimental de la víctima y al que le constan antecedentes por un caso de violencia de género con la misma mujer, ha intentado suicidarse. La víctima se encuentra estable y fuera de peligro.
Según ha indicado el instituto armado en un comunicado, durante la tarde de este martes una mujer de 57 años ha sido herida supuestamente con arma blanca por su pareja sentimental en el interior de una vivienda. Una vez asistida por los servicios sanitarios ha sido trasladada al centro hospitalario.
Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició un operativo para la localización del supuesto autor de la agresión, que ha sido finalmente localizado poco después de intentar quitarse la vida. El detenido se encuentra bajo custodia policial en un centro hospitalario, recuperándose de las heridas sufridas a consecuencia del intento de suicidio.
Detenido en 2021 por otro caso de violencia de género
Al supuesto agresor le constan antecedentes por un caso de violencia de género que tuvo lugar en el año 2021 contra la misma víctima, hechos por los cuales fue también detenido y se establecieron medidas de protección. Sin embargo, actualmente la víctima no disponía de orden de protección en vigor y habían reanudado su convivencia. Hasta el momento, la Guardia Civil continúa con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.