Detenido un hombre por apuñalar a su pareja, una mujer de 57 años, en Ayamonte, Huelva

La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del apuñalamiento de una mujer de 57 años este martes en Ayamonte (Huelva). El hombre, que ha sido identificado como la pareja sentimental de la víctima y al que le constan antecedentes por un caso de violencia de género con la misma mujer, ha intentado suicidarse. La víctima se encuentra estable y fuera de peligro.

Según ha indicado el instituto armado en un comunicado, durante la tarde de este martes una mujer de 57 años ha sido herida supuestamente con arma blanca por su pareja sentimental en el interior de una vivienda. Una vez asistida por los servicios sanitarios ha sido trasladada al centro hospitalario.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició un operativo para la localización del supuesto autor de la agresión, que ha sido finalmente localizado poco después de intentar quitarse la vida. El detenido se encuentra bajo custodia policial en un centro hospitalario, recuperándose de las heridas sufridas a consecuencia del intento de suicidio.