Herido un menor de 12 años tras ser apuñalado por otro en Albuñol, Granada

Un menor de unos 12 años ha resultado herido este martes tras ser apuñalado por otro de 13 en un instituto de Albuñol, en Granada. La Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, dará cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, aunque con esa edad son inimputables, según han informado a RTVE fuentes de la investigación

El suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas, antes de que empezara la clase, y el agredido, que presenta una herida por arma blanca en la zona del hombro, ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque su vida no corre peligro.

Ha sido un profesor el que ha separado a los alumnos al producirse la agresión, según fuentes de la Consejería de Educación citadas por Efe, que ha abierto un protocolo de acoso. El agresor ha sido expulsado 29 días por comportamiento muy grave, a la espera de lo que pueda determinar la Guardia Civil, según la consejería, que subraya la "rapidez" con la que ha actuado el centro trasladando al alumno herido a un centro sanitario.

La consejera andaluza de Educación, Carmen Castillo, ha explicado a preguntas de los periodistas que tanto la Guardia Civil como la Inspección Educativa y el propio instituto -el único de esta localidad costera de algo más de 7.000 habitantes- trabajan para saber qué es exactamente lo que ha motivado la agresión entre los niños.