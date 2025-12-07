Al menos 25 muertos por un incendio en una sala de fiestas en Goa, India

Las autoridades indias han ordenado una investigación y ofrecido compensaciones a las víctimas después de que un incendio arrasara una discoteca en el estado occidental de Goa, causando la muerte de 25 personas.

"He ordenado una investigación de todo el incidente para identificar la causa y establecer responsabilidades" por el incendio en la aldea de Arpora, publicó en X el jefe de gobierno de Goa, Pramod Sawant, señalando que seis personas heridas estaban en condición estable y recibiendo atención médica.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha dicho que ha hablado con Sawant y ofreció condolencias a las familias en duelo. Modi publicó en X que su oficina ofrecerá una compensación de hasta 200,000 rupias (2,200 dólares) a cada familia de las víctimas y 50,000 rupias a los heridos.

La policía fue alertada del incendio en el club Birch by Romeo Lane a las 12:04 a.m. (19:34 hora peninsular española del sábado), informó el jefe de policía de Goa a la agencia ANI. Las autoridades trabajaron durante toda la noche para controlar el fuego. Todos los cuerpos han sido recuperados, reportó ANI.

Imágenes en medios locales y redes sociales mostraban a bomberos apagando las llamas y ambulancias alineadas. Reuters no pudo verificar de inmediato si las imágenes correspondían a la discoteca.

Al menos cuatro de los fallecidos eran turistas y 14 eran empleados del club, dijo la policía a ANI, en la que Reuters posee una participación minoritaria.

Goa, un pequeño estado costero, es un destino turístico popular, especialmente entre extranjeros, con playas y paisajes montañosos. Aproximadamente 5.5 millones de turistas, incluidos 271.000 del extranjero, visitaron Goa en la primera mitad del año, según datos gubernamentales.