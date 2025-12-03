Saltsa Nostra contraataca: llega la segunda entrega del cómic culinario más gamberro

Vuelve Saltsa Nostra, el 'gastrothriller' en el que reputados chefs, que conocemos de la vida real, se remangan el delantal y luchan frente a frente contra una malvada corporación.

En la primera edición Sergio Ortiz de Zárate, cocinero de estrella Michelin, nos sorprendía con un cómic lleno de violencia y humor. La sorpresa en esta segunda entrega nos lleva hasta su protagonista, Hideki Matsuhisa. Este chef japonés afincado en Barcelona, al que hemos visto en Master Chef o Aquí la Tierra, aparece a lo Uma Thurman en Kill Bill, una verdadera declaración de intenciones.

Catana ensangrentada en mano y vestido entero de amarillo, Matsuhisa, que ya aparecía en la primera entrega, es el protagonista inequívoco de este particular recetario en el que compartirá viñeta con personajes tan ilustres como Karlos Arguiñano o Javier Clemente.

Sergio Ortiz de Zárate, artífice de esta alocada idea junto a Iker Bildosola, tiene claro que es el País Vasco el lugar del mundo donde tendría sentido que se crease un frente común en defensa de la buen cocina.

“Euskadi es una tierra en la que se respira gastronomía por todas partes. Tiene sentido que la defensa de la cocina internacional sea en el centro del mundo gastronómico, que es Euskadi y, sobre todo, Bilbao“

13 volúmenes y 'padrinos' ilustres La mejor cocina, el cachondeo y la intriga se dan cita en una saga de la que ya se sabe que tendrá un total de 13 volúmenes. Jordi Roca será el protagonista del próximo tomo, que se espera en 2026. A Roca le seguirán otros grandes maestros de la cocina que harán las delicias de los lectores. Andoni Luis Aduriz o Eneko Atxa, entre otros, desenvainarán sus cuchillos para combatir a la Corporación del mal comer.