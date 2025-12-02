Al menos doce muertos y 30 desaparecidos al naufragar dos embarcaciones en la Amazonía peruana

Al menos doce personas han muerto y hay alrededor de 30 desaparecidos después de que dos embarcaciones se hundieran este lunes en el puerto peruano de Iparia, en la región amazónica de Ucayali. Las naves permanecían amarradas y han sido engullidas por un corrimiento de tierra, según los primeros informes. Los hechos han ocurrido a las 05:00 hora local (las 11:00h en España).

Náufragos en el accidente de Iparia, en una imagen compartida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). COER / AFP

La Policía ha señalado a la agencia estatal Andina que hay varios niños entre las víctimas mortales. El Ministerio de Salud ha informado, por su parte, que ha atendido a 20 heridos, de los cuales cuatro permanecen hospitalizados y dos son niños, y las unidades de rescate encontraron con vida a 18 personas.

El capitán de la Marina Jonathan Novoa ha explicado a AFP que se han recuperado nueve cuerpos por el momento.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha indicado en redes sociales que el deslizamiento se produjo por la erosión de la ribera del río Ucayali y ha agregado que pidieron el apoyo de la Marina de Guerra "para las acciones de búsqueda y rescate".

Según los primeros reportes, una de las embarcaciones, de nombre Rápido Oriente, quedó completamente sumergida, mientras que la segunda, Deo Rigo, que transportaba pasajeros de diferentes comunidades amazónicas, sufrió graves daños.