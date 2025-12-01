El tiempo este lunes 1 de diciembre en España: lluvias persistentes en Galicia y bajan las mínimas

Este lunes se levanta con mínimas más bajas en gran parte de la península ibérica. En Ávila y Soria, se prevé que amanezcan a -4º; por su parte, en Burgos, Cuenca y León estarán a -3º a primera hora.

Otras capitales, como Toledo y Guadalajara, pueden despertar con un grado negativo en el termómetro. En Extremadura, las dos capitales se quedan casi rozando el cero: se espera que la mínima se quede en 1º en Badajoz y 2º en Cáceres. En el sureste no se esperan cambios.

Se prevén heladas moderadas en Pirineos y en zonas altas de la Ibérica. Y, débiles, en montañas del interior y en zonas próximas de la meseta norte. Las nieblas puede que hagan su aparición en las depresiones del interior y en el este de Castilla La Mancha.

Mapa de España con la previsión de las temperaturas mínimas el 1 de diciembre de 2025. RTVE

Si se eleva la vista al cielo, se espera ver cielos cubiertos o nubosos en toda la Península por la llegada de un frente frío. Este fenómeno dejará lluvias persistentes en el oeste de Galicia hacia el final del día, que se irán extendiendo por toda la Comunidad y de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias.

Además, se pueden dar chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y puntos del extremo norte de Alicante.

Durante la madrugada del lunes los restos de otro frente en el Mediterráneo puede provocar algún chubasco en litorales mediterráneos entre el cabo de la Nao y el Estrecho, en Melilla y en Baleares, donde podrían ser localmente fuertes. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Mapa de previsión de España el 1 de diciembre de 2025. RTVE

Temperaturas máximas en ascenso Se espera que los termómetros suban en la vertiente cantábrica, en Pirineos, en zonas altas de la Ibérica y del Sistema central y sur. En Almería se prevén máximas de 20 grados. Sin embargo, en Castilla y León, además de tener unos despertares gélidos, también se proyecta que bajen las máximas. De igual manera, puede ocurrir en el nordeste peninsular, el Levante y en los valles del Tajo y del Ebro. En Canarias, por su parte, las máximas experimentan pocos cambios. Por su parte, el viento se espera de componente sur y oeste en el interior, norte en el Golfo de Cádiz y en Baleares. Puede soplar de manera moderada en litorales gallegos y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia y Cantábrico occidental y también son probables rachas muy fuertes en el interior. En Alborán, puede notarse el levante de manera moderada. Por su parte, en el mar balear y en el norte mediterráneo se esperan vientos moderados, mientras que en Canarias soplará alisio moderado.