Mujeres y documentales: más autoras, más temas, más creación

Se habla de la participación creciente de las mujeres en la industria del cine, pero solemos asociarlo con los contenidos de ficción. El cine documental es también un campo en el que la igualdad avanza lentamente, pero con firmeza. Si observamos los datos de los premios Goya desde 2000, vemos que en la categoría de largometraje documental, las cineastas solo han obtenido tres Goyas individuales y otros tres compartidos, con Isabel Coixet haciendo doblete (Invisibles en 2007, compartido con otros cuatro directores, y Escuchando al juez Garzón en 2012). En la de cortometraje documental, solo ha ido siete veces a una cineasta, dos de ellas a Mabel Lozano (Biografía del cadáver de una mujer en 2021 y Ava en 2024.

"Las cineastas aportan temáticas feministas" MujerDoc recoge documentales que responden a las reivindicaciones de la agenda feminista, tanto firmados por mujeres como por hombres. El Festival vivió su primera etapa entre 2009 y 2013 con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Tras un parón debido a la crisis económica, el Ayuntamiento de Soria y su concejalía de Igualdad les ha permitido recuperarse y en 2026 celebrará ya su IX edición. Concede tres galardones: Premio Mujer, Premio largo y Premio corto y también el Premio CIMA, otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España. En su sección oficial se suelen programar en torno a 30 documentales y otros 20 en sesiones paralelas. En estos años, han recibido más de 3.000 obras. “Si la mayoría de los documentales estaban dirigidos por hombres, estas temáticas estaban relegadas y no se estaban contando“ Con toda esta experiencia, su codirectora, Ana de la Torre, tiene claro qué ha supuesto la incorporación de mujeres cineastas al mundo del documental: "Supone que se incorporen y se pongan en el centro de los contenidos de los documentales con temáticas feministas. Antes, si la mayoría de los documentales estaban dirigidos por hombres, estaban relegadas y no se estaban contando o se estaban contando muy poco o se estaban contando de otra manera". Se trata de hablar de temas como son los cuidados y el mantenimiento de la vida, los derechos sexuales y reproductivos y otros problemas que afectan directamente a las mujeres. Kote Camacho recoge el premio Mejor Cortometraje Mujer Doc 2025 por Puzzleak Rakel Karó Preguntamos si es necesario que haya festivales de cine específicos para mujeres cineastas y de estas temáticas. "Es interesante que haya festivales enfocados en cineastas mujeres o con temáticas de género porque necesitamos que se nos dé un espacio que hasta ahora se nos ha negado dentro del cine. Discriminación positiva, sí, pero es la manera de avanzar", afirma la cineasta Itxaso Díaz Cabrera, ganadora del premio CIMA MujerDoc 2022 con su trabajo "La historia de todas nosotras". 07.00 min Las directoras de cine ruedan con la mitad de presupuesto que sus colegas hombres

Nuevos modos de contar la violencia También hay una nueva perspectiva para abordar las violencias machistas que pone a las mujeres en el centro y les da voz de una manera respetuosa. Documentales como 'Nevenka' de Maribel Sánchez-Maroto y Marisa Lafuente y o 'El techo amarillo' de Isabel Coixet tratan temas que han sido tabú durante años, entre ellos, el acoso y los abusos sexuales. Son trabajos que denuncian la actitud que ha tenido la sociedad hacia las víctimas o el silencio que impone la cultura de la violación. "Si antes quienes contaban las historias eran hombres, lo contaban de una forma determinada. Ellas eran las víctimas —y lo somos— sobre todo cuando hablamos de feminicidios y violencias, también en documentales, en lugares en guerra donde los cuerpos de las mujeres son siempre utilizados como arma de guerra. Ahora las mujeres que se han incorporado están contando historias en primera persona, como protagonistas. Y eso ha cambiado radicalmente la narrativa", opina Ana de la Torre. “Las mujeres que se han incorporado están contando historias en primera persona, como protagonistas. Y eso ha cambiado radicalmente la narrativa“ Se utilizan recursos para no revictimizar en la medida de lo posible y, a la vez, permitir la libertad del testimonio de las víctimas. Es lo que hace Itxaso Díaz, autora de una trilogía sobre las consecuencias para las mujeres de la draconiana prohibición del aborto en El Salvador: Ella utiliza el recurso de que la voz aparezca en off con imágenes de recurso. "Como cineasta llevo muchos años identificando que las cámaras son muy invasivas. Y que sobre todo cuando nos vemos en imagen, tenemos muchos prejuicios sobre nosotras mismas. Así que hace ya unos años decidí prescindir de la cámara y grabar solo el audio. De esta manera la gente se encuentra muchísimo más cómoda porque se olvida que está siendo entrevistada y las declaraciones que obtienes son mucho más naturales, sinceras, menos forzadas". También utiliza ese recurso el cineasta Kote Camacho, autor de la premiada 'Puzzleak', que cuenta los abusos que cometió el fotógrafo Kote Cabezudo grabando y fotografiando a mujeres en actitudes íntimas y difundiéndolas sin su consentimiento durante años. Camacho ha escrito el guion junto con una de las víctimas, que prefirió quedar en el anonimato. Para la imagen del documental ha contado con una actriz. "Teníamos muy claro que queríamos mostrar el mundo de ella o de varias de ellas. Queríamos mostrar una protagonista que podría ser tú, o tu hija, o tu hermana, o tu colega, o tu novia. Porque en este caso, mediáticamente se las había tratado como de guarras. Como tampoco podían dar la cara, se les cuestionaba todo. Ahora queríamos mostrar una persona elegante, sana, deportista, fuerte, como las que yo conozco, euskalduna, que ha sido víctima de una trampa atroz pero muy fuerte, muy fuerte". La cineasta Raquel Larrosa durante su entrevista con Objetivo Igualdad Carolina Pecharromán