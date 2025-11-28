Morant defiende que "tres sinvergüenzas" no representan al PSOE y que el Gobierno es "limpio y honesto"

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que la "imagen vergonzante" que dan entrando en prisión los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el exasesor del ministro de Transportes, Koldo García, no le va a hacer "sentir mal ni agachar la cabeza".

La líder del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) reacciona así a la entrada en prisión este jueves de Ábalos y Koldo, que se produce una semana después de la salida de esta de Cerdán, todos implicados en el caso Koldo. "Desde el primer momento he definido a estos tres personajes como unos sinvergüenzas", ha expresado en una entrevista en La Noche en 24 Horas de TVE.

"No representan ni mis valores ni los del PSOE, respeto a la Justicia y que todo el peso de ella caiga sobre ellos si efectivamente se han aprovechado de la política", ha reaccionado Morant sobre la entrada en prisión del exministro y su asesor.

El Tribunal Supremo ha decidido dictar prisión provisional y sin fianza para Ábalos y Koldo en el marco de la investigación por el presunto cobro de mordidas en la compra de mascarillas en pandemia. Ambos están investigados por integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Ábalos es el segundo exsecretario de Organización socialista que entra en prisión provisional por el caso Koldo, después de que estuviera encarcelado durante cinco meses Santos Cerdán hasta la semana pasada. Cerdán estuvo en prisión por su presunta vinculación con la trama, pero en la rama referida al cobro de comisiones por obras públicas.

Preguntada Morant en la entrevista por las declaraciones de Ábalos en El Mundo en las que apunta a la mujer del presidente del Gobierno por el rescate de la aerolínea Air Europa, la ministra asegura que no les preocupa. "Me parece que es una persona desesperada que creía que iba a ser impune toda la vida, accediendo a un lugar de poder abusando de la confianza de un partido y ahora se ve delante de la justicia. Su palabra no vale nada", ha expresado Morant.

"Es una estrategia desesperada que han utilizado también Koldo y Aldama. Todos quieren ser el chivo expiatorio, pero está claro que hay tres sinvergüenzas que se aprovecharon del partido. Cero credibilidad y contundencia ante estas actitudes que son reprochables", ha añadido.

La ministra de Ciencia ha aprovechado también la entrevista para cargar con el PP y diferenciarse de ellos, ha asegurado. "El PP lo quiere comparar con la Gürtel, pero esa formación es el único partido condenado por corrupción. Cobraban sobres todos en el partido, incluido M. Rajoy, que la justicia no ha sabido decirnos quién es. Esto son tres personajes que nunca deberían haber estado en la política, el PSOE actúa de manera radicalmente distinta", ha expresado la líder del PSPV, cuna precisamente del propio Ábalos.