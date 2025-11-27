México investiga al dueño de Miss Universo por su presunta vinculación con el crimen organizado

La Fiscalía de México ha informado este miércoles que investiga a Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado. El organismo indaga en delitos como el narcotráfico, el contrabando de combustible (conocido como huachicol en ese país) y tráfico de armas.

En un comunicado, la Fiscalía ha apuntado que, desde el 29 de noviembre de 2024, existe una carpeta de investigación (conocida como 928/2024) contra 13 personas. "En el caso específico de uno de los señalados, Raúl 'R', se están obteniendo datos para continuar y ahondar en esta investigación", ha puntualizado la institución. También ha señalado que la situación jurídica de Rocha será informada "en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza".

El Ministerio Público ha agregado también que, "en dicha carpeta, hace diez días" un juez federal "obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas". Entre las personas acusadas, indicó la Fiscalía, "se acaba de cumplir una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos". Según la institución, darán más detalles "conforme se vayan cumpliendo las órdenes" de detención pendientes y "se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había reclamado este miércoles a la Fiscalía que informara de si existía una investigación o una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, después de una información del periódico Reforma.

Según el diario, el empresario es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en camiones ("pipas", como se denomina en México) desde Chiapas y Tabasco, en el sur del país, hasta Querétaro, en el centro. Rocha es, además, cónsul honorario de Guatemala en México.

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha. Por el lado asiático, la copropietaria, Anne Jakapong Jakrajutatip, tiene una orden de arresto por fraude.

El certamen de este año ha coronado hace una semana a la mexicana Fátima Bosch.