La historia del arte está llena de mujeres agredidas desde hace siglos

Partiendo de una de las obras maestras del barroco, “El rapto de Proserpina” de Bernini, Documentos TV revela cómo el arte ha representado la violencia contra las mujeres desde la antigüedad hasta nuestros días y lo ha llamado belleza.

La mitología y los temas bíblicos fueron la excusa perfecta para representar los desnudos femeninos y escenas de violencia sexual contra las protagonistas de cuadros y esculturas. Ahora, una nueva perspectiva cuestiona si es lícito admirar una obra de arte que representa una violación.

Una diosa violada por un dios Perséfone, la diosa de la primavera en la mitología griega, conocida por los romanos como Proserpina, ha sido una de las mujeres que el arte ha representado por ser la protagonista del secuestro más famoso y antiguo que se recuerda: “El rapto de Proserpina”, una verdadera obra maestra del barroco, que Bernini esculpió entre 1621 y 1622. “Si lo llamas por su nombre es una violación”, exclama la Proserpina animada que, en “Proserpina, violencia al desnudo”, logra liberarse de los brazos esculturales de Plutón. “Si lo llamas por su nombre es una violación“ La Proserpina “encarnada” expresa y muestra en el documental cómo, a lo largo de la historia, se ha representado la violencia contra las mujeres en el arte y cómo esas agresiones se han revestido de belleza al mismo tiempo que determinaban la expresión del talento de los grandes artistas. La Proserpina animada de este documental observa la obra "El rapto de Proserpina" que Bernini esculpió entre 1621 y 1622 © GA&A Productions Según algunos expertos, Bernini, como tantos otros artistas de la época, inspirado en la belleza femenina, validó el desnudo y el secuestro “y creo que, con la sensibilidad actual, es imposible contemplar esta gran obra maestra técnica sin reconocer que se está representando una auténtica violación”, señala Ilaria Mariani, directora de los Museos Cívicos de Roma. Es cierto que, por entonces, “el delito de violación no era considerado un delito contra la mujer, sino contra el honor de su familia”, explica Nathaniel Silver, conservador del Museo Gardner de Boston. "El rapto de Europa" de Tiziano representa al dios griego Zeus enamorado de la princesa Europa a la que engaña transformándose en toro para llevársela © GA&A Productions Precisamente en este museo después de que “El rapto de Europa” de Tiziano llevara expuesto durante más de cien años, algunos visitantes se preguntaron, si era lícito admirar una obra que representa una agresión sexual. “En los museos hay una gran cantidad de obras basadas en motivos mitológicos o bíblicos que tienen como tema la violación“ Elke Krasny, profesora en la Academia de Bellas Artes de Viena, subraya que, “en los museos, hay una gran cantidad de obras basadas en motivos mitológicos o bíblicos que tienen como tema la violación”. La directora de galerías de Arte Contemporáneo, Macushla Robinson, lo comprobó. “Lo que hice fue escribir la palabra «violación» en la base de datos de la colección del Museo Metropolitano de Arte y obtuve 181 resultados”.

La bella Susana bíblica observada por los jueces La violencia contra la mujer en el arte no siempre es física, también puede ser verbal o psicológica. Este último tipo de maltrato está representado en el cuadro de “Susana y los viejos” por pintores como Lorenzo Lotto, Tintoretto o los de la Escuela Boloñesa del siglo XVII, entre otros. “La historia de Susana y los viejos es una historia de voyerismo”, admite el conservador del Museo de Arte Antiguo de Roma, Michele di Monte. “La historia de Susana y los viejos es una historia de voyerismo“ La hermosa Susana, mujer del Antiguo Testamento, casada con un hombre muy rico llamado Joaquín, es observada y deseada por dos viejos jueces. Los hombres pretenden abusar de ella. Como ella los rechaza, los jueces la acusan de adulterio y la condenan a muerte por lapidación. Algunos especialistas en arte entienden que esta violencia ha pasado desapercibida durante muchos siglos. La perspectiva actual “obliga al espectador a emitir un juicio, ¿qué estoy viendo?”, señala el conservador del museo Antiguo de Roma. Mujeres malditas Mujeres malditas - Artemisia Gentileschi - 25/11/20 Escuchar audio Pero, en el siglo XVII, esta realidad tan solo llegaba a mujeres como Artemisia Gentileschi. Ella también pintó a “Susana y los viejos”. Sin embargo, la escena tiene un enfoque muy diferente. La artista del siglo XVII Artemisia Gentileschi, que sufrió en persona una agresión sexual, pinta "Susana y los viejos" desde una mirada femenina © GA&A Productions Su Susana muestra, claramente, la repulsa de la joven hacia el comportamiento rijoso de los hombres que la miran con lascivia. Artemisia no ignora la emoción de esa mujer y “se aleja de las interpretaciones que se habían dado y se darían por el mismo tema por parte de los artistas masculinos”, explica la historiadora del Arte, Consuelo Lollobrigida. Hubo que esperar hasta el siglo XX, cuando las artistas mujeres empiezan a tomar conciencia de su cuerpo y ofrecen representaciones más precisas y directas de la violencia de género.