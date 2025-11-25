Israel confirma que el cuerpo entregado este martes por Hamás pertenece al rehén Dro Or

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado este miércoles en un comunicado que el cuerpo entregado anoche por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén israelí Dro Or.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén caído Dror Or, de bendita memoria, que su ser querido ha sido devuelto a Israel y que se ha completado su identificación", recoge el comunicado de la Oficina de Netanyahu.

Hamás entregó la tarde de este martes al Comité Internacional de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo. La organización terrorista asegura que la entrega forma parte de su "compromiso" para completar el proceso de intercambio y exigen a los mediadores que presionen para que cesen las violaciones de alto el fuego.

Las milicias palestinas ya habían anunciado que iban a hacer llegar este martes a Israel uno de los tres últimos cuerpos que todavía permanecen en Gaza. Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, habían publicado que la entrega se produciría a cuatro de la tarde hora local, uno de los tres cuerpos que quedan aún en la Franja palestina.

"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros #TormentaDeAlAqsa, las Brigadas Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica) y las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de un prisionero israelí encontrado en el centro de la Franja de Gaza a las cuatro de la tarde", recoge el comunicado.

Quedan dos rehenes muertos en Gaza Con la identificación de Dror Or, quedan dos rehenes muertos en manos de Hamás: el soldado israelí Ran Gvili; y un tailandés, Sudthisak Rinthalak. Israel, tras la identificación de Or, ha entregado a gaza los cuerpos de 15 palestinos fallecidos a modo de canje. La mañana del martes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a las milicias palestinas de violar el acuerdo de alto el fuego en la Franja por la demora en la entrega del cuerpo, hallado el lunes.