El tiempo este lunes 23 de noviembre en España: Día nuboso en la mayor parte del país

Las nubes serán las protagonistas de este lunes en la mayor parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos cubiertos ante la llegada de un frente asociado a una borrasca situada en el oeste de Europa. Solo el entorno del mediterráneo podrá disfrutar de algunos claros a partir del mediodía.

A su paso, el frente dejará precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur, afectando de una forma más moderada al resto de la península, pudiendo llegar al final del día también a las Baleares.

Mapa del pronóstico del tiempo este lunes en España TIEMPO TVE

También se espera calima con altas concentraciones en Fuerteventura y Lanzarote y durante la primera parte del día en Tenerife y Gran Canaria.