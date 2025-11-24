El tiempo este lunes 23 de noviembre en España: Día nuboso en la mayor parte del país
- Precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia
Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Las nubes serán las protagonistas de este lunes en la mayor parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos cubiertos ante la llegada de un frente asociado a una borrasca situada en el oeste de Europa. Solo el entorno del mediterráneo podrá disfrutar de algunos claros a partir del mediodía.
A su paso, el frente dejará precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur, afectando de una forma más moderada al resto de la península, pudiendo llegar al final del día también a las Baleares.
También se espera calima con altas concentraciones en Fuerteventura y Lanzarote y durante la primera parte del día en Tenerife y Gran Canaria.
Temperaturas en ascenso en el sur
Las temperaturas registrarán un notable ascenso en zonas de la meseta Sur, localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. Sin embargo, en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular y ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares, las máximas irán en descenso.
Las mínimas también registrarán caídas en el noroeste y Pirineos y ascensos en el resto de la Península, que podrá ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. En Canarias, se esperan ascensos de las temperaturas, pudiendo subir las mínimas de forma notable en cumbres y medianías de Gran Canaria y Tenerife.
Se esperan rachas muy fuertes de viento en Ibiza, fachada sur y este mediterránea, Ibérica y otras sierras del arco mediterráneo. El viento será del oeste y suroeste excepto en los litorales cantábrico y occidental gallego, en donde será del norte a partir del mediodía.
