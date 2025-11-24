El delegado del Gobierno en Madrid comparece en el Senado sobre la asociación de apoyo a Sánchez en las primarias

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, comparece este lunes en la comisión del caso Koldo en el Senado. Se le cuestionará sobre su participación hace ocho años en Bancal de Rosas, la asociación que apoyó a Pedro Sánchez para regresar al liderazgo del PSOE en 2017.

El caso Koldo estalló hace ocho meses vinculado con un presunto pelotazo en la venta de mascarillas durante la pandemia, que ha derivado en una compleja trama con tres nombres clave: el exnúmero tres de PSOE y exministro de Fomento y Transportes, José Luis Ábalos; su mano derecha y exasesor, Koldo García; y el empresario, presunto conseguidor de la trama y denominado el "nexo corruptor", Víctor de Aldama.

Será la segunda comparecencia en la Cámara Alta relacionada con Bancal de Rosas tras la citación, el pasado jueves 20 de noviembre, de Pedro Luis Egea, extesorero de la organización. En su caso, negó desvíos de dinero de Bancal de Rosas al PSOE, si bien reconoció que el procedimiento utilizado para recoger los microcréditos no fue el "habitual", aunque sí fue "legal".

En concreto, Egea explicó que la asociación utilizó dos fórmulas para absorber las donaciones, todas ellas procedentes de "personas físicas" y no "jurídicas": por un lado, una serie de ingresos en cuenta bancaria, "legalmente reconocida" y "registrada", en la que se exigía la identificación de los aportantes; y, otra, a través de una plataforma telemática, "contratada por un tercero", en la que se registraban los nombres y el DNI de los aportantes.

Bancal de Rosas recaudó un total de 128.000 euros que fueron destinados a la cobertura de gastos la campaña: como el transporte, el arrendamiento de una oficina o el coste de la plataforma para la captación de fondos.

La mayoría de las donaciones fueron pequeñas, de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 70 euros, a excepción de "alguna de más de 3.000 euros", señaló en ese momento.

Además, el extesorero aclaró que nunca tuvo relación con Sánchez ni con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quienes nunca se "implicaron" ni en la creación de la organización ni en la gestión del dinero.

Martín Aguirre también fue secretario general de la Presidencia del Gobierno y director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental. Su comparecencia es la número 94 y precederá a las ya anunciadas para diciembre del ex número tres del PSOE Santos Cerdán, quien acudirá por segunda vez tras su salida de la prisión preventiva; del diputado socialista Juan Francisco Serrano, y del exvicerrector de la Complutense madrileña Juan Carlos Doadrio.

Entre las personas que han pasado por la comisión se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esa ocasión, admitió que pudo cobrar del PSOE en efectivo "en alguna ocasión", pero "siempre" con factura y menos de mil euros.

El 12 de marzo de 2024, el Senado dio luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, una propuesta que fue apoyada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, algo poco habitual durante esta legislatura. En total, recibió 259 votos a favor y ninguno en contra.

A pesar del apoyo unánime, partidos como el PSOE, Sumar, PNV o Junts criticaron que se ciña exclusivamente a esta trama y no a todos los contratos durante la pandemia de coronavirus, como ocurre con la comisión creada en el Congreso.