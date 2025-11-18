Detenido el alcalde de un pueblo de Cuenca por tener más de 200 plantas de marihuana

La Guardia Civil ha detenido este martes al alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo por tráfico de drogas y fraude eléctrico, después de localizar en su domicilio una plantación con más de 200 plantas de marihuana.

Saiz, que gobierna desde 2023 este pueblo de la serranía de Cuenca con menos de 200 habitantes, también tenía en su domicilio varios recipientes con cogollos preparados para la venta, según fuentes de la Guardia Civil.

El PP fue quien se impuso en las últimas elecciones locales, aunque fuentes del partido citadas por Europa Press han matizado que Saiz no es afiliado y que le pedirán que renuncie al acta de concejal, independientemente de lo que ocurra con el procedimiento judicial abierto a raíz de esta redada.