Manifestantes indígenas armados irrumpen en la COP30 y se enfrentan con miembros de seguridad de la ONU

Cientos de manifestantes indígenas armados con porras han irrumpido por la fuerza en el recinto donde se está celebrando la 30ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, (COP30) en la ciudad brasileña de Belém, y se han enfrentado a miembros de seguridad de la ONU.

Gritando airadamente, han exigido su acceso al recinto donde miles de delegados de líderes internacionales asisten a la cumbre climática. Entre la multitud se han alzado banderas con consignas en defensa de la tierra, y carteles en los que se podía leer: "Nuestra tierra no está en venta".

Un líder indígena de la comunidad Tupinamba, cercana al curso del río Tapajós en Brasil, ha destacado a la prensa su malestar por el desgaste continuo en sus bosques y ha señalado que piden una "tierra libre de agronegocios, exploración petrolera, minería ilegal y tala ilegal".