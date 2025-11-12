Un apagón deja sin luz a gran parte de Republica Dominicana y sin servicio a hospitales, escuelas y transporte público

República Dominicana trabaja por restablecer "gradualmente" el suministro eléctrico tras un apagón masivo que ha dejado a gran parte del país sin electricidad durante la tarde del martes, que ha dejado sin servicio a hospitales, escuelas y al transporte público.

El corte de energía ha afectado principalmente a Santo Domingo y a la ciudad turística de Punta Cana, pero en las redes sociales muchos residentes han reportado cortes de luz en otras zonas del país. Las dos líneas de metro y el teleférico de la capital han dejado de funcionar y los pasajeros han tenido que ser evacuados, aunque el servicio telefónico sí funcionaba.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha explicado en una rueda de prensa que se ha tratado de un error "que terminó afectando a todo el sistema". "El servicio se restablecerá gradualmente y algunas zonas ya están recuperando la energía. Contamos con 455 megavatios, lo que representa aproximadamente el 15% de la demanda estimada", ha señalado.