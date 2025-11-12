Un apagón deja sin luz a gran parte de Republica Dominicana y sin servicio a hospitales, escuelas y transporte público
- El corte afecta principalmente a Santo Domingo y a la ciudad turística de Punta Cana
- Se han reportado con frecuencia apagones de varias horas en diversas partes del país
República Dominicana trabaja por restablecer "gradualmente" el suministro eléctrico tras un apagón masivo que ha dejado a gran parte del país sin electricidad durante la tarde del martes, que ha dejado sin servicio a hospitales, escuelas y al transporte público.
El corte de energía ha afectado principalmente a Santo Domingo y a la ciudad turística de Punta Cana, pero en las redes sociales muchos residentes han reportado cortes de luz en otras zonas del país. Las dos líneas de metro y el teleférico de la capital han dejado de funcionar y los pasajeros han tenido que ser evacuados, aunque el servicio telefónico sí funcionaba.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha explicado en una rueda de prensa que se ha tratado de un error "que terminó afectando a todo el sistema". "El servicio se restablecerá gradualmente y algunas zonas ya están recuperando la energía. Contamos con 455 megavatios, lo que representa aproximadamente el 15% de la demanda estimada", ha señalado.
Un fallo en el sistema de transmisión
La Compañía de Transmisión Eléctrica ha insistido en que el apagón se debió a un fallo en el sistema de transmisión. La empresa ha dicho que las salidas de dos unidades de generación originaron el disparo en cascada de las demás plantas. Tras varias horas sin luz, algunas zonas de la capital ya cuentan con electricidad y algunas vallas publicitarias han vuelto a funcionar, según la prensa.
Las centrales hidroeléctricas fueron las primeras en reconectarse al sistema, seguidas de varias centrales térmicas, en un proceso gradual destinado a garantizar la estabilidad y la seguridad de la red, han añadido las autoridades.
En las últimas semanas, se han reportado con frecuencia apagones de varias horas en diversas partes del país. El presidente del consejo de empresas distribuidoras de electricidad, Celso Marranzini, explicó la semana pasada que los apagones se debieron a falta de mantenimiento, averías, conexiones ilegales y morosidad de los usuarios.