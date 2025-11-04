Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza y detenido su pareja como presunto autor del crimen machista
- La víctima ha fallecido a consecuencia de las heridas causadas por el uso de un arma blanca en la agresión
- Atención a la violencia machista: teléfono 016, WhatsApp 600 000 016 y correo 016-online@igualdad.gob.es
La Policía Nacional ha hallado muerta este martes a una mujer de 49 años por arma blanca en Zaragoza en un presunto caso de violencia de género. El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José. El presunto agresor, pareja de la víctima y persona con la que convivía, ha sido detenido, informa la Delegación del Gobierno en Aragón.
En el lugar de los hechos, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado a los medios que en torno a las 8.30 horas de este martes se ha recibido una llamada de unos vecinos del domicilio de la pareja, en la que se alertaba de que estaban oyendo una fuerte riña.
Una patrulla se ha presentado en el domicilio y en un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa, por lo que han tenido que actuar por la fuerza. En el interior han encontrado a la mujer, con varias cuchilladas en el cuerpo.
No estaba en el sistema VioGen
Aunque han intentado hacerle maniobras de recuperación, ha sido imposible salvar la vida de la mujer, llamada Eugenia y de 49 años y que, según Beltrán, no estaba incluida en el sistema VioGen.
A falta de concluir las investigaciones, el delegado del Gobierno ha explicado que no consta que la pareja tuviera hijos.
La comitiva judicial ya ha entrado en el domicilio y la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación. En el lugar de los hechos está ya el furgón para el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.
De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.