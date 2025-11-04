Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza y detenido su pareja como presunto autor del crimen machista

La Policía Nacional ha hallado muerta este martes a una mujer de 49 años por arma blanca en Zaragoza en un presunto caso de violencia de género. El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José. El presunto agresor, pareja de la víctima y persona con la que convivía, ha sido detenido, informa la Delegación del Gobierno en Aragón.

En el lugar de los hechos, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado a los medios que en torno a las 8.30 horas de este martes se ha recibido una llamada de unos vecinos del domicilio de la pareja, en la que se alertaba de que estaban oyendo una fuerte riña.

Una patrulla se ha presentado en el domicilio y en un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa, por lo que han tenido que actuar por la fuerza. En el interior han encontrado a la mujer, con varias cuchilladas en el cuerpo.