La Generación Z peruana se moviliza en varios puntos del país contra el poder político y la criminalidad

Miles de personas, lideradas por jóvenes de la Generación Z y sindicatos obreros, se han movilizado este miércoles Lima y otras ciudades de Perú para protestar contra el nuevo Gobierno. Sucede, además, en medio de una gran crisis política y ante el aumento de la inseguridad y criminalidad en el país.

Los manifestantes han marchado por distintos puntos de la capital, equipados con banderas y carteles que expresaban un claro rechazo al poder político. La protesta pretendía culminar en los alrededores del congreso, sin embargo, la Policía Nacional ha dispersado con gases lacrimógenos a los manifestantes que se dirigían hacia el Palacio Legislativo. En las cargas, al menos seis periodistas han sido agredidos por las fuerzas del Estado, con perdigones, empujones y patadas.

Una quincena de policías también han resultado heridos. En redes sociales, las autoridades han informado de la detención de tres personas por alteración del orden público.

Medidas urgentes contra la inseguridad Esta cita, programada desde hace varias semanas, fue convocada, en un primer momento, para reclamar al exgobierno de Dina Boluarte y al Congreso medidas urgentes frente al auge de la inseguridad, y para alzar la voz contra la corrupción y las nuevas medidas del sistema privado de pensiones. Sin embargo, este miércoles, el centro de las miradas ha sido el nuevo presidente conservador José Jerí, nombrado el pasado viernes como presidente interino, tras la destitución de Boluarte por "incapacidad moral" a escasos seis meses de las elecciones generales. El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte y José Jerí asume el cargo de forma interina Sobre el nuevo mandatario pesan denuncias por presunto abuso sexual. Además, su llegada al poder ha vuelto a poner en debate el papel de los principales partidos con representación en el Congreso, que mantuvieron a Dina Boluarte en el Ejecutivo pese a las acusaciones de la Fiscalía por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, así como por otros casos de corrupción. De la misma forma, se han coreado consignas contra varias medidas y leyes aprobadas en los últimos meses, como las iniciativas que, según denuncian, favorecerían a las organizaciones criminales. Sobre ello, Jerí ha argumentado que "un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse", según ha escrito en la cuenta de la Presidencia en X. El presidente también se ha dirigido a pie, escoltado por policías, a las inmediaciones del Congreso para dialogar con las autoridades desplegadas en la zona sobre el estado de salud de los oficiales heridos.