Rosa María Calaf, investida 'honoris causa' por la Universidad Carlos III: "Mentir es fácil y barato; contrastar es difícil y caro"

La veterana periodista de RTVE Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) ha sido investida doctora 'honoris causa' por la Universidad Carlos III (UC3M). Durante el acto, la referente del reporterismo español ha defendido la libertad de prensa, ha reflexionado sobre el deterioro del periodismo y ha denunciado el asesinato de los más de 200 palestinos en Gaza.

Calaf ha señalado que la libertad de expresión y de prensa "nunca amparan la mentira" y ha lamentado que ahora "los bulos y las tergiversaciones" se diseñan y expanden "con mayor eficacia que nunca". "La falsedad se compra mejor que la reflexión argumentada. Mentir es fácil y barato. Contrastar es difícil y caro", ha afirmado.

La periodista, que ha contado la realidad y las historias de los 185 países que ha visitado, ha reflexionado sobre la cobertura de los conflictos actuales ante un auditorio repleto de estudiantes: "Ucrania, Gaza, Sudán, las vidas perdidas en el Mediterráneo no nos importan de repente. Son agujeros en la conciencia mundial".