Rosa María Calaf, investida 'honoris causa' por la Universidad Carlos III: "Mentir es fácil y barato; contrastar es difícil y caro"
- La veterana reportera de RTVE ha sido investida 'honoris causa' por la Universidad Carlos III
- Calaf ha señalado que "Ucrania, Gaza, Sudán, el Mediterráneo, son agujeros en la conciencia mundial"
La veterana periodista de RTVE Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) ha sido investida doctora 'honoris causa' por la Universidad Carlos III (UC3M). Durante el acto, la referente del reporterismo español ha defendido la libertad de prensa, ha reflexionado sobre el deterioro del periodismo y ha denunciado el asesinato de los más de 200 palestinos en Gaza.
Calaf ha señalado que la libertad de expresión y de prensa "nunca amparan la mentira" y ha lamentado que ahora "los bulos y las tergiversaciones" se diseñan y expanden "con mayor eficacia que nunca". "La falsedad se compra mejor que la reflexión argumentada. Mentir es fácil y barato. Contrastar es difícil y caro", ha afirmado.
La periodista, que ha contado la realidad y las historias de los 185 países que ha visitado, ha reflexionado sobre la cobertura de los conflictos actuales ante un auditorio repleto de estudiantes: "Ucrania, Gaza, Sudán, las vidas perdidas en el Mediterráneo no nos importan de repente. Son agujeros en la conciencia mundial".
"Pocas certezas sobre lo que es verdad"
Tras más de medio siglo trabajando como reportera, Calaf ha expresado su preocupación por las "pocas certezas" que existen actualmente "sobre lo que es verdad", una situación que se agrava, según ha señalado, con la falta de cercanía que existe entre el periodista y las fuentes del poder con quienes se ha creado "una muralla invisible".
La reportera también ha analizado la situación actual del periodismo, que, según ella, "se ha empobrecido" con "frases diseñadas para ser titulares", con reacciones "preparadas para viralizarse", con "silencios estratégicos o filtraciones interesadas" y con ello, ha añadido, también lo ha hecho el debate público. "El fanatismo ocupa el debate, el pluralismo se estigmatiza, las instituciones se socavan y la polarización destruye el diálogo", ha indicado.
Aún así, ha asegurado que sigue viendo la luz, siempre teniendo a la educación e información de la mano, y a la inteligencia artificial como instrumento del progreso humano, "no como una herramienta de poder para someter la libertad a la matemática del algoritmo". "El algoritmo no puede reemplazar al criterio como el clic", ha aseverado.
“El algoritmo no puede reemplazar al criterio como el clic“
La reportera también ha trasladado a los estudiantes que cree que los "propósitos de interferencia y manipulación nunca han faltado en la tarea crítica periodística", pero ahora con los bulos se diseminan con "asombrosa amplitud y rapidez".
Esta es la tercera investidura 'honoris causa' que recibe Calaf: en 2008 fue investida por la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) y dos años más tarde por la Universidad Miguel Hernández (Elche, Alicante). En el acto, celebrado en el aula magna de la UC3M, han estado presentes el rector Ángel Arias, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y numerosas autoridades.