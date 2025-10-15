Machismo en la Justicia: una muestra más de los estereotipos

El machismo es el día a día de las mujeres y, como nos dice la magistrada Gloria Poyatos, la Justicia no es inmune a esta realidad. En el caso de la jueza que instruye la causa penal de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, las defensas y también algunos medios de comunicación han cuestionado cada paso que ha dado. Se ha dicho incluso que tiene ayuda de su marido para instruir la causa y le han hecho fotos a ella y a su familia que se han publicado en medios. Pero esto no es nuevo porque este tipo de ataques se han visto antes con otras magistradas de las que se ha debatido incluso sobre su forma de vestir. "El reproche que se puede hacer de los compañeros que llevan una causa de gran impacto social es diferente al que se hace de las compañeras", apunta Poyatos, quien dice que las críticas a las mujeres se hacen sobre cuestiones estéticas y, sobre todo, por "devaluación intelectual".

Poyatos, quien ha investigado sobre estereotipos sexistas en la justicia, sostiene que todo esto descansa sobre un viejo estereotipo que ha estudiado la psicología social y por el que se presupone que las mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres. La jueza Ruiz Tobarra ha reprochado en un auto el comportamiento de los abogados de la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y hace referencia también a la cantidad de insultos dirigidos a ella y a su marido: "prevaricadora", "putita con toga", "escoria" o "guarrilla" son solo algunos de los que le han dirigido además de publicar fotos de ella y de su familia. Estos hechos para la fiscal Susana Gisbert son una "intromisión ilegítima insoportable".

“La representación femenina en la Justicia es anecdótica. Esto es un mensaje social y cognitivo que devalúa los méritos y capacidades de las juezas para poder estar en esa foto que representa a la Justicia“

Gisbert cuenta a Radio Nacional de España que se ha encontrado en violencia de género, que es en el área que ella trabaja, a imputados que rechazan a una abogada por ser mujer o que dicen que las mujeres van en contra de los hombres. Lo relata desde Valencia, mientras relata algunos episodios de acoso que ha sufrido y por los que se condenó a un hombre que suplantó su identidad.

Ese cuestionamiento, dicen, es solo una imagen más de un machismo tan generalizado y normalizado que pasa desapercibido. Se refiere Poyatos a la jerarquía de la Justicia, en la que la representación femenina es anecdótica a pesar de que en nuestro país hay más juezas que jueces. "Esto es un mensaje social y cognitivo que devalúa los méritos y capacidades de las juezas para poder estar en esa foto que representa a la Justicia", apunta esta magistrada que hoy dirige la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y esto se traduce en datos: en nuestro país hay un Tribunal Superior de Justicia por comunidad, pero solo cuatro están presididos por mujeres.