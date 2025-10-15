Investigan a la asesina de ancianas por un nuevo crimen en A Coruña durante un permiso penitenciario

La Policía Nacional investiga a Remedios Sánchez —conocida como "Reme" o "la matayayas"— por el presunto homicidio de una anciana de 91 años en A Coruña. El crimen se habría producido durante uno de sus permisos penitenciarios. Sánchez había sido condenada en 2008 por matar y robar a tres mujeres de avanzada edad en Barcelona durante los meses de junio y julio de 2006.

En esta ocasión la víctima ha sido una nonagenaria residente en la Avenida de Monelos, en A Coruña. fue hallada muerta en su domicilio el pasado 3 de octubre. En un primer momento el fallecimiento se atribuyó a causas naturales pero una autopsia judicial posterior reveló que se había tratado de un homicidio.

Fuentes de la investigación han confirmado que las grabaciones de seguridad situaron a la reclusa en la zona. Sánchez, que fue condenada en 2008 a 144 años de prisión por tres asesinatos consumados y cinco tentativas cometidas en Barcelona y Mataró en 2006, fue detenida el pasado 8 de octubre en el interior de la prisión de Teixeiro, donde se encuentra internada.

l historial de Remedios Sánchez apunta a un patrón de conducta similar: entablar amistad con mujeres de edad avanzada para después asesinarlas y robarles. El Juzgado de Instrucción número seis de A Coruña ha decretado el secreto de sumario sobre el caso.