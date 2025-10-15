Una fantasmal fotografía de la hiena más rara del mundo, premio principal del Wildlife Photographer of the Year 2025

Los españoles Jon A. Juárez y Javier Aznar González de Rueda se encuentran entre los ganadores de los prestigiosos premios de fotografía de vida salvaje Wildlife Photographer of the Year 2025 en las categorías de Fotoperiodismo y Reportaje de Fotoperiodismo respectivamente, según ha anunciado el Museo de Historia Natural de Londres, la entidad que lo organiza.

El premio principal de los Wildlife Photographer Awards 2025 ha ido a parar al sudafricano Wim van den Heever por su instantánea 'Ghost Town Visitor' ('Visitante de un pueblo fantasma') en la que se retrata a una hiena parda, la especie de hiena más rara del mundo, en las ruinas de un pueblo minero de Kolmanskop, en Namibia, durante la noche.

Van den Heever se ha impuesto en una edición récord con 60.636 participantes de 113 países, la cifra más alta de la historia, mientras que los fotógrafos españoles vencieron en dos de las 19 categorías entre adultos y jóvenes.

'Cómo salvar a una especie': ganadora Fotoperiodismo 'How to Save a Species' / 'Cómo salvar a una especie' JON JUÁREZ / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR Jon A. Juárez ha sido reconocido por documentar "la innovadora ciencia para salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción mediante la fecundación in vitro", algo que conoció tras observar el trabajo del proyecto BioRescue que busca la recuperación en África de esta especie en peligro de extinción. La instantánea premiada, parte de su proyecto 'Cómo salvar a una especie', muestra un diminuto embrión de un rinoceronte blanco junto a una jeringuilla, situado en una mesa de trabajo con material que el equipo del proyecto utiliza, lo que le ha permitido conseguir el premio en la categoría de Fotoperiodismo, algo que Juárez aseguró, nunca olvidará.

'Fin de la reunión': ganadora Reportaje de Fotoperiodismo 'Seething Pit' / 'Hervidero furioso' JAVIER AZNAR GONZÁLEZ DE RUEDA / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR El también español Javier Aznar González de Rueda ha recibido el galardón a mejor Reportaje de Fotoperiodismo por la serie de fotografías tomadas en Estados Unidos 'End of the round-up' ('Fin de la reunión'), en la que explora la relación entre los seres humanos y las serpientes de cascabel. 'Rattled' / 'Serpiente de cascabel' JAVIER AZNAR GONZÁLEZ DE RUEDA / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR Las capturas muestran desde una serpiente de cascabel sobre una roca en la noche, pasando por una mujer despellejando un ejemplar muerto, o el momento en el que se ordeña -se extrae el veneno- de otro espécimen. 'Snake-Skinning' / 'Despellejando a una serpiente' JAVIER AZNAR GONZÁLEZ DE RUEDA / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR Algunas de estas instantáneas se podrán admirar en el Museo de Historia Natural de Londres, que las exhibirá entre el próximo viernes 17 de octubre y hasta el 12 de julio de 2026.

'Pesca sincronizada', ganadora Comportamiento: Aves 'Synchronised Fishing' / 'Pesca sincronizada' QINGRONG YANG / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR El fotógrafo chino Qingrong Yang perfecciona la sincronización fotográfica para mostrar a un pez dama capturando a su presa justo debajo del pico de una garceta. Qingrong se encontraba en el lago Yundang, cerca de su hogar, un lugar que visita regularmente para fotografiar la alimentación de las garcetas, que patrullan la superficie, listas para abalanzarse sobre los peces que saltan para escapar de los depredadores submarinos.

'Oruga sombrerero loco', ganadora Comportamiento: Invertebrados 'Mad Hatterpillar' / 'Oruga sombrerero loco' GEORGINA STEYTLER / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR La australiana Georgina Steytler muestra el extraño adorno de cabeza de una oruga esqueletizadora de hojas de eucalipto. El inusual adorno de cabeza de esta oruga está formado por cápsulas de cabeza antiguas, que se conservan con cada muda. Se cree que la torre resultante ayuda a desviar los ataques de los depredadores.

'El festín', ganadora Océanos: Perspectiva global 'The Feast' / 'El festin' AUDUN RICKARDSEN / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR Durante una noche polar en Noruega, Audun Rikardsen fotografió cientos de gaviotas revoloteando alrededor de un barco pesquero, intentando atrapar peces atrapados en las redes. Su objetivo es poner de relieve el conflicto entre las aves marinas y la industria pesquera. Cada año, muchas aves mueren ahogadas en redes de cerco.

'Momentos vigilantes', ganadora Estrella emergente 'Watchful moments' / 'Momentos vigilantes' LUCA LORENZ / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR La ambición de Luca desde niño era aprender todo lo que pudiera sobre las aves. Pasaba largas horas en los parques cerca de su casa, en las afueras de Berlín, observándolas. Compró su primera cámara cuando tenía 13 años, y la fotografía se convirtió en una pasión. A través de la fotografía, este joven alemán puede pasar tiempo en la naturaleza y destacar su belleza. Su portafolio tiene como objetivo mostrar a las personas su visión personal de la naturaleza e inspirar a otros a protegerla. Una tarde, Luca estaba fotografiando cisnes en un lago urbano cuando apareció en el encuadre un coipú, un roedor introducido desde Sudamérica. Tras haber sido traídos de todo el mundo para la industria peletera, los coipús han establecido desde entonces numerosas poblaciones asilvestradas.

'Paralizado de miedo', ganadora Arte natural 'Caught in the headlights' / 'Paralizado de miedo' SIMONE BAUMEISTER / CORTESÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR Simone Baumeister (Alemania) muestra una araña de jardín en su telaraña sobre un puente peatonal, silueteada por las luces de los coches que circulan debajo. Para lograr este efecto caleidoscópico, Simone invirtió uno de los seis elementos de vidrio de un objetivo analógico. Esto distorsionó la imagen en los bordes, mientras que el centro permanecía nítidamente enfocado. Luego recortó la imagen para mover la araña ligeramente fuera del centro.

'Huérfano de la carretera', ganadora Premio Impacto y mención honorífica Fotoperiodismo 'Orphan of the road' / 'Huérfano de la carretera', ganadora Premio Impacto 2025 y mención honorífica Fotoperiodismo FERNANDO FACIOLE / CORTERÍA WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR Fernando Faciole (Brasil) capta el momento en el que una cría de oso hormiguero gigante huérfana sigue a su cuidador tras la alimentación de la tarde en un centro de rehabilitación. Fernando quiso destacar las consecuencias de los accidentes de tráfico, una de las principales causas del declive de la población de osos hormigueros gigantes en Brasil. La madre fue atropellada por un vehículo, y se espera que la cría pueda ser liberada de nuevo en la naturaleza después de que su cuidador la ayude a desarrollar habilidades cruciales para la supervivencia.