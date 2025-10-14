La Fiscalía se opone a las diligencias solicitadas por González Amador al considerarlas "una maniobra dilatoria"

La Fiscalía de Madrid considera una "maniobra dilatoria" la petición de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, de seguir practicando diligencias en la causa en la que está procesado de un presunto fraude a Hacienda de 350.951 euros entre los años 2020 y 202.

En un escrito, el fiscal del caso ha pedido desestimar el recurso interpuesto por González Amador tras la decisión de la magistrada María Antonia Iglesias –que se jubiló en agosto– de procesarle por esos presuntos delitos, en una causa en la que la Fiscalía pide para él tres años y nueve meses de cárcel.

La defensa de González Amador consideró que su recurso estaba vinculado a la denegación de diligencias de instrucción "solicitadas en tiempo y forma" por parte de la jueza, y por eso lo acompañó de otro escrito en el que solicitaba la declaración de dos nuevos testigos y la presentación de un informe pericial tributario, encargado por su defensa.