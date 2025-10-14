La Aemet rebaja a amarillo el aviso por la dana Alice en el este peninsular y lo mantiene naranja en Baleares

La dana Alice reduce intensidad y comienza a alejarse después de varios días de inestabilidad en los que se han registrado precipitaciones muy abundantes que han dejado inundaciones y numerosos daños materiales en el este peninsular. El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se traslada este martes a la isla balear de Mallorca, mientras en la Comunidad Valenciana solo sigue activo el nivel amarillo en el litoral de Castellón.

A partir de este mediodía se activará el aviso amarillo en el interior norte y sur de Castellón por precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en un hora y se prevé que concluya a las 00:00 horas del miércoles. En el caso del litoral de Castellón se esperan acumulado de 20 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 11:00 horas.

“14/10 09:54 Avisos activos hoy en España por lluvias, nieblas y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/7DbbLg4VnA“ — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2025

En el archipiélago balear las precipitaciones más fuertes se van a dar primero en Ibiza y luego se desplazarán hasta Menorca. Las autoridades piden precaución a la hora de circular por estas zonas. Según ha explicado el jefe de Departamento de Emergencias provincial, las labores de drenaje en zonas anegadas y de limpieza de torrentes van a permitir evitar nuevas acumulaciones.

El Govern ha decidido que los centros educativos abrirán este martes, a pesar de que las islas estarán en alerta naranja por lluvias y tormentas durante buena parte del día. La previsión apunta a que podrían caer hasta 50 mm en una hora en las Pitiusas y Mallorca, mientras que en Menorca la cifra sería de 30 mm por hora.

“Hoy martes sigue el ambiente inestable en #IllesBalears



· Probabilidad de chubascos fuertes o muy fuertes



🔶En Pitusas durante la mañana

🔶En Mallorca en torno a las horas centrales del día

🔶En Menorca durante la tarde



⬇️En las imágenes probabilidad de PCP > 20 mm en 3h pic.twitter.com/FsdH89hupf“ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 14, 2025

La Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña y Baleares todavía vivirán otras 24 horas más de inestabilidad, que podría llegar acompañadas de granizo en algunos puntos. Por ello, la Generalitat catalana mantendrá la suspensión de las clases y las restricciones de movilidad para el martes en cuatro comarcas del sur de Tarragona —Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Terra Alta— a causa de las lluvias, y aprobará las primeras ayudas económicas para los afectados.

Las carreteras C-12 y TV-3443 entre Amposta y Tortosa continúan cortadas por los daños causados por la dana en el sur de la provincia de Tarragona, según el Servicio Catalán de Tráfico. Los bomberos de la Generalitat han estado realizando durante la noche tareas de limpieza de calles y caminos y de retirada de elementos arrastrados por el agua en los municipios afectados en las Terres de l'Ebre.

De igual forma, el gestor ferroviario Adif ha ampliado hasta las 17:00 horas los cortes en la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, entre Tarragona y Castellón por los importantes daños que Alice ha provocado en la línea ferroviaria.

“ACTUALIZACIÓN 11:00H



🔴 Debido a los daños en la infraestructura provocados por el temporal de lluvias, la circulación entre Ulldecona y L’Aldea se mantiene interrumpida hasta las 17:00h.



✅ Activados cambios y anulaciones sin coste para los trenes de servicios comerciales…“ — InfoRenfe (@Inforenfe) October 14, 2025