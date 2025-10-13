Siete cómics de y sobre mujeres para celebrar el 'Día de las Escritoras'

Este 13 de octubre celebramos el Día de las Escritoras, que recuerda el fallecimiento de Santa Teresa de Jesús. Una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España (BNE), FEDEPE y la asociación Clásicas y Modernas que invita a bibliotecas, instituciones y ciudadanos a leer y celebrar textos de autoras, para reivindicar su legado literario. Y nosotros nos sumamos recomendándoos algunos cómics escritos o dibujados por mujeres. También os recordamos que acaba de publicarse lo nuevo de Ana Penyas En vela (Salamandra Graphic). Y, como siempre, os animamos a consultar a vuestros libreros, que son los que mejor os recomendarán en base a vuestros gustos.

'Brontëana' Y que mejor que empezar con un libro sobre tres de las mejores escritoras de la historia, las hermanas Brontë: Emily (Cumbres borrascosas), Charlotte (Jane Eyre) y Anna Bronte (Agnes Grey, La inquilina de Wildfell Hall), que revolucionaron la literatura británica. Nos referimos a Brontëana (Garbuix Books), de la joven autora francesa Paulina Spucches y que se centra en la figura de Anna, la más desconocida de las tres. Un retrato apasionante que surgió cuando su autora descubrió que: "mientras que Charlotte y Anna describían a esos hombres destructores por quienes se acaba sacrificándose por amor. Anne explicaba la historia de una mujer que huía de un marido violento. Y eso en un momento en el que la disolución del matrimonio era ilegal y suponía un gran debate en la Inglaterra Victoriana". Un cómic apasionante que narra la búsqueda de la libertad de tres mujeres atrapadas en una sociedad muy machista y que también nos recuerda cómo Emily y Anne crearon su propio mundo de fantasía (Gondal) en el que crecieron; la publicación de su primer poemario (del que solo vendieron dos ejemplares); o la de sus primeras novelas, que publicaron con seudónimos masculinos (Curris, Ellis y Acton Bell) por ese machismo que mencionábamos y por no disgustar a su padre. Sus libros tuvieron mucho éxito y todo el mundo se preguntaba quiénes eran esos hermanos que describían a esas mujeres tan realistas, luchadoras y apasionadas. Y, por supuesto también narra la prematura muerte de las tres. Un cómic lleno de poesía y color gracias a las bellísimas viñetas de la autora, realizadas con gouache. La traducción es de Carmen Roselló. Portada de 'Brontëana', de Paulina Spucches (Garbuix Books)

'Consumida. Una novela cómica' Si tuviéramos que elegir a las cinco mejores autoras de cómics de todos los tiempos, entre ellas no podría faltar Alison Bechdel (Pensilvania, 1960), pionera en retratar a la comunidad LGTBI en Unas lesbianas de cuidado (1983-2008) y autora de la multipremiada Fun Home. Una familia tragicómica (2006) que también se adaptó a un musical de Broadway que ganó 5 premios Tony. Además de ser la creadora del famoso Test de Bechdel que mide la representación femenina en la ficción. Ahora nos llega su última maravilla, Consumida. Una novela cómica (Reservoir Books), otra obra autobiográfica en la que narra su vida junto a su pareja, Holly, en una granja de Vermont, donde cuidan cabras pigmeas. Y donde Alison trabaja en su nuevo cómic (con el que quiere acabar con el Capital y abrazar una vida más ética y sostenible), al tiempo que quiere crear una nueva serie de televisión ya que la que han hecho sobre su libro más exitoso no la convence. Una comedia de situación divertidísima y absolutamente deliciosa, en la que Bechdel se ríe de todo y de todos, empezando por ella misma. Pero en la que también habla de temas que nos preocupan, como el cambio climático, la política internacional. Y en el que también aparecen temas como la libertad sexual, el poliamor, el sexo en la mediana edad... aunque lo mejor es cómo describe la cotidianidad junto a su pareja, que está obsesionada con hacer videos virales sobre la vida en el campo. En fin, un trozo de vida tan real como apasionante y, sobre todo, divertida. La traducción es de Rocío de la Maya. Portada de 'Consumida. Una novela cómica' (Reservoir Books)

'Por si desaparezco' El pasado viernes fue el Día de la Salud Mental y queremos recomendaros un estupendo cómic que trata sobre el tema: Por si desaparezco (La Cúpula), de la francesa Mirion Malle. Un libro que analiza como los problemas mentales afectan a nuestro día a día, que está protagonizado por Clara, una joven que tiene un trabajo precario en una editorial que le deja poco tiempo para cuidar de sí misma o para terminar su poemario, con el que quiere debutar como escritora. Clara está destrozada interiormente, tras una relación tóxica de varios años, pero, aún así, siempre tiene tiempo para escuchar y cuidar a los demás. Aunque ella sea incapaz de verbalizar su problema o de pedir ayuda a sus amigos, lo que provoca que cada vez se hunda en una espiral más profunda, que le lleva a pensar en el suicidio. Un cómic que nos recuerda cómo la juventud de hoy se enfrenta a numerosos obstáculos en ese tema de la salud mental, lo complicado que es salir de una relación tóxica, y cómo pedir ayuda profesional y rodearse de personas que nos quieran puede ser la solución para poder salir del bache y rehacer nuestra vida. Además de la importancia de verbalizar esos problemas. Destacamos la seriedad y la absoluta verosimilitud con la que la autora trata los problemas mentales de su joven protagonista. Sus poéticos dibujos también nos ayudan a empatizar con el alma atormentada de esta joven con la que no podemos dejar de sentirnos identificados en muchas ocasiones. Destacar el trazo suelto, pero vigoroso, de la autora. La traducción es de Marina Borrás. Portada de 'Por si desaparezco' (La Cúpula)

'Mientras sea verano' Después del éxito de Que no se olvide. Seis historias LGTBIQ+ desde el franquismo hasta hoy, con la que consiguió el premio Salamandra Graphic 2023, la artista, ilustradora y docente zaragozana Marina Velasco Marta (1977), publica una nueva novela grafica en la que homenajea a la cultura popular de nuestros pueblos, vuelve a celebrar la diversidad y pone en valor el conocimiento transmitido entre mujeres. Y lo hace para contarnos la historia de Berta, una joven que llega a un pueblo para trabajar como monitora de campamento y acabará entablando amistad con Fina, vecina y trabajadora del pueblo que vive atrapada en un matrimonio en el que es profundamente infeliz y cuyo marido solo le hace caso cuando quiere sofocar sus instintos primarios. Además, Berta se hará amiga de un transformista que la hará descubrirse a si misma y ver el mundo de otra manera. Una historia sobre dos mujeres en busca de una libertad que se les ha negado (y se les sigue negando), en un mundo que sigue siendo machista. Y en la que destacamos sus inolvidables personajes y las coloridas viñetas de Marina, cuyos personajes derrochan vida y sensibilidad. Sin duda un cómic que nos invita a perseguir nuestros sueños y a no conformarnos con lo que la vida parece querer imponernos. Un tebeo que Marina dedica "a los descarriados, los invertidos... y a todas aquellas personas que se convierten en hogares". Y en cuyas páginas, muchos encontraréis un refugio. Portada de 'Mientras sea verano' (Salamandra Graphic)

'Shiki. 4 estaciones en Japón' Actualmente Japón es uno de los países de moda, pero algunos ya lo descubrimos hace una década como la francesa Rosalie Stroesser, que publica Shiki. 4 estaciones en Japón (Salamandra Graphic), en la que narra cómo descubrió Rosalie, este bellísimo país y la relación "llena de contradicciones", que entabló con el: "Esa mezcla de atracción y rechazo, esa fascinación teñida de incomprensión y ese deseo constante de regresar". Un país al que fue por su pasión por el manga y a recuperarse de una ruptura. Allí sufrió una agresión sexual en una sociedad que sigue siendo un patriarcado, pero también quedo fascinada por su forma de vida, su cultura, sus mitos y leyendas y sus gentes. Un cómic en el que narra cómo llegó en 2015 a trabajar en un establecimiento rural donde fue asaltada por el dueño, lo que la obligó a irse a Tokio. Durante ese viaje, que también es de autodescubrimiento, Rosalie narra cómo va quedando fascinada por la gastronomía, la religión y las costumbres japonesas, que nos describe con una delicadeza irresistible. Pero también sabemos que algo no va del todo bien en su interior, algo que descubriremos en las últimas páginas, porque también es un viaje de sanación. Un viaje que se desarrolla a través de las cuatro estaciones de un año y que, si no conocéis Japón, os hará desear viajar hasta allí. La traducción es de Regina López Muñoz. Portada de 'Shiki. Cuatro estaciones en Japón' (Salamandra Graphhic)

'La manga roja' Y de Japón nos vamos a Corea porque os hablamos de La manga roja (Maeva Red), una serie de mangas que adaptan las cinco exitosas novelas de la escritora Mikang Kang, que también se convirtieron en un popular K-Drama protagonizado por el famoso actor y cantante del grupo K-pop: 2PM, Lee Junho. Hasta ahora se han publicado tres volúmenes de CretiveSUMM, Domine y Lee Ji Yong, de esta historia que nació como un Webtoon (con más de cinco millones de lectores) y que se ha adaptado al papel. Ambientada en la Corea del Siglo XVIII, narra la vida de la joven Deokim, una estudiante de caligrafía que, gracias a su pericia y al azar, acabará ascendiendo en la corte hasta entablar una relación de amor-odio, que se irá decantando hacia lo primero, con el príncipe heredero, el hombre más guapo del reino pero que también es vanidoso e irritable. Un cómic de gran belleza, sobre todo gracias a sus coloridas viñetas que recrean el suntuoso ambiente de palacio en el que transcurre la historia, con sus preciosos ropajes o peinados. Y también destacamos su ágil ritmo gracias al que seguimos las peripecias de esta joven rebelde e inconformista que también se verá envuelta en las intrigas palaciegas. En el tercer volumen, que se acaba de publicar, asistimos a cómo Deokim se prepara para convertirse en una dama de la Corte, con todo lo que eso conlleva. La traducción es de Ana Barragán. Portada de 'La manga roja' (Maeva Red)

'¡Boom! La explosión del arte contemporáneo'. En1917 Marcel Duchamp intentó intentó exponer un urinario (con unas misteriosas inscripciones) en una muestra celebrada en París, con el título de "Fuente". Los organizadores se lo impidieron, pero él hizo historia y amplió los límites de lo que se consideraba "Arte". Además, inspiró a Andy Warhol con esa idea de los objetos cotidianos presentados como arte. Ese es el inicio del cómic ¡Boom! La explosión del arte contemporáneo (Lunwerg), del norteamericano Robert Shore y la italiana Eva Rossetti, que nos proponen un apasionante recorrido por la historia del arte de los Siglos XX y XXI, desde las famosas sopas de tomate del mencionado Warhol, al tiburón en formol de Damien Hirst o el plátano pegado ala pared por Mauricio Cattelan en 2019. Un cómic en el que vemos cómo el arte contemporáneo ha desafiado las reglas establecidas e incluso se ha enfrentado al poder político y cultural. Pero también cómo ha reflejado los cambios sociales durante estos más de cien años, afrontando retos como la globalización. Y todo gracias a artistas clave cuya obra e ideario repasan en estas páginas, sin olvidar a grandes autoras femeninas como Elaine Sturtevant o Marina Abramović. Un cómic que nos recuerda la importancia del arte en nuestro último siglo de historia y en la actualidad. La traducción es de Julio Hermoso. Portada de '¡Boom! La explosión del arte contemporáneo'