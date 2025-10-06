Esta imagen de una bandera estelada en un navío de la Flotilla Global Sumud es real
- Bulos y desinformación sobre la Flotilla Global Sumud de Gaza
Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp si una imagen que muestra una bandera estelada izada en un navío es real y si está en un barco de la Flotilla Global Sumud que iba a Gaza. Es cierto, la fotografía es real y actual. Varios activistas y miembros de la CUP que han viajado en la flotilla han publicado fotos de la bandera colocada en una de las embarcaciones rumbo a la Franja.
La instantánea que nos habéis remitido muestra a varias personas sentadas cerca de una barandilla y un flotador. Por encima de ellos, sobre un fondo azul, vemos una bandera estelada. Desde WhatsApp, nos habéis preguntado por la autenticidad de la fotografía y si esta ha sido tomada en la flotilla en la que viajaba Ada Colau, la ex alcaldesa de Barcelona.
La fotografía de la estelada es real, actual y se registra en una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud. A través de una búsqueda inversa de imagen hemos comprobado que la instantánea es una captura de un vídeo de 27 segundos que muestra uno de los barcos en alta mar. En el segundo 6, puedes observar la foto por la que nos habéis consultado y que muestra la estelada situada en la popa del barco. La grabación la difunde en TikTok la cuenta Familia Abdelkader, un perfil desde el que una de las activistas que han viajado en la flotilla ha publicado varios contenidos de los que ya te hablamos anteriormente.
La estelada aparece en varias publicaciones de activistas de la Flotilla Global Sumud. La encontramos, por ejemplo, en el perfil de X de Adriá Plazas, miembro de la dirección de la CUP que estuvo en la flotilla (1 y 2). También vemos la misma imagen publicada por la cuenta oficial de la CUP en X.
49 españoles detenidos en la Flotilla Global Sumud
Tras la intercepción de todas las barcazas y ocupantes de la Global Sumud Flotilla, el primer grupo de españoles deportados por Israel ha llegado al aeropuerto de Barajas este pasado domingo. Entre ellos, se encuentran la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC Jordi Coronas, quienes denunciaron la situación vivida en prisión cuando fueron detenidos por el Gobierno de Israel. Sin embargo, en este primer grupo no estaban los diputados de la CUP. El partido informó a través de un comunicado de que tanto Pilar Castillejo como Adriá Plazas se negaron a firmar el documento de deportación. Desde su perfil de X, la CUP ha anunciado el regreso de ambos miembros y del resto de compañeros este lunes.