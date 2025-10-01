El tiempo hoy 1 de octubre en España: La inestabilidad continúa en el área mediterránea

El área mediterránea seguirá este miércoles bajo la influencia de una vaguada fría en altura y con relativa inestabilidad, aunque en menor medida que en el inicio de la semana.

Para este 1 de octubre, no hay avisos en ninguna provincia del país y, además, se espera una subida de temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en litorales catalanes, litorales sudeste, Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, que serán más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos y que tenderá a remitir.

En el resto de la Península, se prevén cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y nieblas matinales en el centro este y zonas de los tercios norte y sudeste. Asimismo, se formarán nubes de evolución con posibles chubascos dispersos en la mitad sur peninsular y este de Cataluña, que serán más probables e intensos en sierras del sudeste. Además, a últimas horas pueden afectar a litorales y Pirineo catalanes.

En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de precipitaciones débiles en medianías e intervalos nubosos en el resto.