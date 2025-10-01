El rey inaugura la Casa del Labrador en el Real Sitio de Aranjuez tras una rehabilitación integral

El rey Felipe VI ha inaugurado la Casa del Labrador del Real Sitio de Aranjuez que abrirá sus puertas al público este viernes tras una rehabilitación integral llevada a cabo por Patrimonio Nacional en este palacio de recreo de finales del siglo XVIII— con una inversión de 10 millones de euros— que lo ha mantenido cerrado al público durante tres años.

La Casa ha sido visitada por Felipe VI, al que han acompañado, entre otros, el alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez Herrero; y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva. El público podrá disfrutar a partir de este viernes 3 de octubre el público de la renovada Casa del Labrador los viernes, sábados, domingos y festivos, en visitas guiadas, de unos 50 minutos de duración, en grupos reducidos de 12 personas.

Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales, ha explicado a los periodistas, según recoge EFE, que lo que va a poder ver el visitante tras la rehabilitación es un conjunto "único en el mundo del gusto neoclásico".

“Recorrido del Rey por las salas rehabilitadas de la Casa del Labrador en el Real Sitio de Aranjuez. La restauración no solo ha abarcado aspectos estructurales y artísticos, sino también la adecuación para la recepción de visitantes.



➡️https://t.co/j8EbgPRfTZ pic.twitter.com/5CBfvYROHN“ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 1, 2025