Brecha en el Gobierno por el plan de Trump para Gaza: del rechazo de Sumar a la bienvenida del acuerdo de Sánchez

La propuesta para poner fin a la masacre en la Franja de Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en evidencia una vez más las distancias entre el PSOE y Sumar, su socio minoritario en el Gobierno, que de nuevo se han desmarcado después de que el Consejo de Ministros aprobara el embargo de armas a Israel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado la "bienvenida" a la propuesta, y ha insistido en la "solución" de los dos Estados, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha tachado de "farsa" para "consolidar la impunidad" de Israel.

En sendos comunicados, el Ejecutivo y su socio minoritario de Gobierno han plasmado este martes su desacuerdo sobre el plan de Trump para Gaza. Por un lado, el Ministerio Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dado su visto bueno a la propuesta de EE.UU. con medidas como la formación de un gobierno de transición en Palestina, la retirada progresiva de Israel sobre la Franja de Gaza, un alto el fuego o la entrada de ayuda humanitaria, y por otro, los integrantes del Ejecutivo rechazan "con claridad cualquier plan que no garantice el cese inmediato de la violencia, el levantamiento del bloqueo, la reconstrucción del territorio palestino y un calendario claro hacia el reconocimiento pleno de Palestina como Estado soberano, que permita que sea su propia población quien decida el futuro de su país".

Sánchez: "Hay que poner punto final a tanto sufrimiento" Pedro Sánchez ha dado la "bienvenida" al plan presentado por Donald Trump, ha insistido una vez más en la "única solución posible" de los dos Estados, Israel y Palestina y ha instado a "poner punto final a tanto sufrimiento". A través de un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha llamado al cese de la violencia, la "inmediata liberación" de todos los rehenes y a que se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en una entrevista en Radio5 "cualquier plan que traiga la paz a Gaza" será apoyado por España. "Si este plan puede terminar con la hambruna inducida por Israel, permite la entrada de ayuda humanitaria y termina con los aberrantes desplazamientos forzosos de población, ya habrá merecido la pena", ha asegurado el ministro. En unas declaraciones anteriores en vídeo difundidas por su Departamento, Albares ha sostenido que España "siempre va a explorar cualquier oportunidad para una paz genuina en Gaza" y ha asegurado que cualquier iniciativa que sirva para terminar con "la masacre de inocentes" y "la liberación de todos los rehenes", es algo que se debe apoyar. “España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU.



Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población…“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 29, 2025 En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha asegurado que España "va a explorar cualquier vía de paz" y ha dado la "bienvenida" a la propuesta de paz de Estados Unidos. España va a hacer "todo" para conseguir el alto el fuego permanente, que se libere a los rehenes y a favor de la paz y el reconocimiento de los dos estados para que "convivan en paz". Alegría ha agregado que "ocurra lo que ocurra" van a exigir el cumplimiento del derecho internacional y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Fuentes de Moncloa han insistido en que "cualquier cosa que implique iniciar conversaciones" les parece "positivo" y es lo que han aplaudido, y "con posiciones distintas", han valorado que haya acercamiento para diálogo por parte de Israel y Estados Unidos. Creen que Sumar no ha dicho nada distinto de lo que ha expresado el Gobierno sobre la propuesta de Trump y señalan que el jefe del Ejecutivo "no se ha pronunciado sobre el contenido" del plan planteado por Trump. 16.29 min Albares sobre el plan de Trump para la paz en Gaza: "España apoyará cualquier oportunidad de paz"

Sumar ve una "imposición" de Estados Unidos e Israel "Se ha hecho sin contar con Palestina, ignora sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por EE.UU. con Israel marcando cada paso, hablan de reconstrucción y de proyectos económicos pero no hablan de soberanía, no hablan de derechos, no hablan de justicia Gaza parece un solar a repartir no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad", ha asegurado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en un vídeo remitido por Sumar a los medios de comunicación. Díaz ha señalado que la población palestina lleva casi dos años "bajo un genocidio", en el que han sufrido, hambre y desplazamientos forzosos y considera que la propuesta de Trump supone "perpetuar la ocupación". Y ha defendido que la solución pasa por tres pasos: un alto el fuego "inmediato y verificable", la entrada "masiva" de ayuda humanitaria bajo mandado de la ONU y un calendario "vinculante al reconocimiento pleno de Palestina como estado soberano. "No podemos legitimar esta farsa, no podemos aceptar un plan que excluye a los palestinos", ha remarcado. Los ministros de Sumar se han desmarcado así de su socio de Gobierno, Pedro Sánchez, y muestran su oposición frontal al plan del mandatario estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza, al proclamar que no garantiza la autodeterminación del pueblo palestino ni la paz en la zona. Es más, lo tachan de "imposición" por parte de Estados Unidos e Israel. El ministro de Asuntos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha señalado que su departamento investigará a las empresas con actividad en España que ofrecen servicios en los territorios palestinos ocupados por Israel. El decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada, por el que se adoptaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, entre ellas el embargo de armas, incluye en su artículo 4 la prohibición de publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, señalan fuentes del departamento. "Ninguna empresa que opere en España puede tener sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino, no es algo tolerable. Nos obliga el derecho internacional y nos obliga también el clamor social con el que nuestro pueblo ha reaccionado ante lo que estamos viviendo en Palestina", ha advertido Bustinduy en declaraciones en la sede de su ministerio. “Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: "La voluntad es bien clara, ninguna empresa que opere en España puede tener sus cuentas de resultados manchadas por la sangre del pueblo palestino"#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/SxMQ1yECM8“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 30, 2025 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "terrible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé la bienvenida al plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, que a su juicio es una "humillación" para el pueblo palestino. "De nuevo Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia", ha lanzado a través de la red social X, después de que el jefe del Ejecutivo haya celebrado el plan que ha presentado el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Belarra ha descalificado el planteamiento de Trump al sostener que persigue la "dominación colonial para Palestina", cuyo pueblo "tiene derecho a ser libre". “Es terrible que el presidente del Gobierno dé la bienvenida al plan de dominación colonial para Palestina anunciado por Trump. Es una humillación al pueblo palestino que tiene derecho a ser libre. De nuevo Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia. https://t.co/7VrckngLvT“ — Ione Belarra (@ionebelarra) September 30, 2025