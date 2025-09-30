El Gobierno aprueba 2,4 millones para la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en fosas comunes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula la concesión directa de 2,4 millones para diputaciones provinciales y ayuntamientos para localizar y exhumar cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo enterrados en fosas comunes.

En concreto, según ha especificado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se destinará "un millón de euros" para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "para fosas ya localizadas". La FEMP se encargará, según el ministro, de realizar la distribución del presupuesto en lugares donde "presumiblemente hay seguridad" de encontrar víctimas.

El resto del presupuesto, serán "partidas para algunos ayuntamientos" de municipios donde se han encontrado algunos cuerpos para que se levanten "memoriales de dignificación".

Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática:



"Se ha aprobado un real decreto que concede 2,4 millones de euros para localizar y exhumar cuerpos de distintas fosas que han sido localizados en municipios determinados"

Entre las entidades beneficiarias se encuentran las Diputaciones de Cáceres, Badajoz, Jaén, Sevilla y A Coruña; y los Ayuntamientos de Sevilla, Jaén, Huelva y Córdoba, ciudades que cuentan con grandes fosas.

Este Real Decreto, que se aprueba en el marco del II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028, contempla también 100.000 euros para erigir memoriales de dignificación en los que poder depositar los restos mortales que no se puedan identificar.

Se trata de 50.000 euros para el Ayuntamiento de Nerva (Huelva), donde se han recuperado restos de 266 víctimas; y 50.000 euros para el Ayuntamiento de Víznar (Granada), donde se han recuperado restos de 171 víctimas.

Se han exhumado casi 9.000 cuerpos de víctimas Tras recordar que Víznar es la localidad donde fue ejecutado el poeta Federico García Lorca, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, Torres ha citado un estudio de 2019 que estimó que aún existen en España 20.000 personas en cunetas, fosas y pozos que son "susceptibles de ser recuperadas". Hasta el momento, según los datos del Ministerio de Memoria Democrática, se han podido recuperar en exhumaciones los cuerpos de 8.941 víctimas desde 2019, acercándose al 50% del total en cinco años de actuaciones. El ministro ha aplaudido el trabajo científico "muy relevante" que se realiza en el Valle de Cuelgamuros, donde con comprobaciones de ADN se ha podido entregar a familiares los restos de más de 70 víctimas, que finalmente han tenido "la sepultura que las familias querían". "El Gobierno cifra en 6.000 las exhumaciones realizadas por el Estado desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática



El Ministerio eleva el número de exhumaciones a 9.000 teniendo en cuenta las realizadas desde 2019



Por otro lado, Torres ha explicado que después de que se iniciara un plazo para que los nietos de españoles exiliados puedan conseguir la nacionalidad española, ya se han recibido 876.000 solicitudes, de las que 240.000 ya se han concedido. Según el ministro, "el 40%" de las solicitudes proceden de Argentina, aunque también hay un buen número procedente de Chile.