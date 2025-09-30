Confirman el procesamiento de cuatro implicados en el atentado contra Vidal-Quadras

La Audiencia Nacional ha confirmado este martes el procesamiento por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a cuatro presuntos integrantes del grupo que perpetró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras al dispararle en la cara cerca de su casa de Madrid, el 9 de noviembre de 2023, lo que le dejó herido de gravedad.

En cuatro autos, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, los magistrados desestiman los recursos interpuestos por Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin y Adrián Blanco contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor Santiago Pedraz el pasado 9 de julio por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista.

En dicha resolución, Pedraz procesó también a otras cuatro personas, entre ellos el supuesto autor material de los disparos, Mehrez Ayari, quien no ha recurrido el procesamiento, así como a Sami Bekal, en paradero desconocido y presunto coordinador del atentado y el enlace directo entre los que dieron la orden de asesinar a Vidal-Cuadras y los investigados encargados de su ejecución.

Pedraz consideró a los ocho procesados integrantes de un grupo organizado que perpetró por encargo el atentado, motivado por su "oposición al régimen iraní".