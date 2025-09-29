El juez Peinado exige disculpas de Pablo Iglesias y TVE o se querellará por llamarle "prevaricador"

Un juzgado del municipio madrileño de Pozuelo ha citado para el próximo 3 de noviembre a las 10.00 horas al director de TVE por la demanda de conciliación presentada por el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, contra él y el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias después de que este le llamara "prevaricador" en la televisión pública.

La demanda, a la que ha tenido acceso RTVE, se refiere a unas declaraciones que Iglesias hizo el pasado 21 de agosto en el programa de TVE 'Malas Lenguas'. "Yo creo que quizá tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador", aseguró.

A ello añadió que "este señor se va a ir de rositas" porque "se pactó la reforma y el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PP" y "está blindado, como toda la derecha judicial".

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón, en un decreto, admite a trámite la demanda de conciliación de Peinado. Cabe recordar que ninguna de las partes debe acudir presencialmente, sino que basta con que estén representadas por abogados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid advirtió de que, si no se avenían a conciliar en los términos expuestos, se querellaría contra ambos por injurias y calumnias.