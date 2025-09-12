Trump anuncia el envío de la Guardia Nacional a Memphis para combatir el crimen violento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que desplegará tropas de la Guardia Nacional en Memphis, en el estado de Tennessee, con el argumento de frenar la criminalidad. La medida sigue la inédita toma de control temporal sobre la policía de la capital, Washington D.C., que su Administración ejecutó el mes pasado y que también incluyó el despliegue de la Guardia Nacional.

"Vamos a Memphis. Memphis está profundamente afectada", ha señalado Trump en una entrevista en el programa Fox and Friends. "Vamos a arreglarlo, igual que hicimos en Washington", ha agregado, aunque ha señalado que "habría preferido ir a Chicago". El mandatario ha asegurado que el alcalde de la ciudad, el demócrata Paul Young, estaba "feliz" con la decisión, aunque su oficina no ha respondido a las solicitudes de comentario por parte de las agencias.

Trump ha insistido en que va "a solucionar" el problema del crimen en Memphis "con la Guardia Nacional" y el "Ejército también si es necesario".

Memphis, una urbe de 611.000 habitantes a orillas del río Misisipi, figura entre las ciudades con mayores tasas de criminalidad del país, según estadísticas del FBI. Alrededor del 24% de su población vive en situación de pobreza, más del doble de la media nacional, de acuerdo con la Oficina del Censo estadounidense.