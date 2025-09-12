Trump anuncia el envío de la Guardia Nacional a Memphis para combatir el crimen violento
- El mandatario ha asegurado que el alcalde de la ciudad, el demócrata Paul Young, está de acuerdo con la decisión
- La urbe figura entre las ciudades con mayores tasas de criminalidad del país
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que desplegará tropas de la Guardia Nacional en Memphis, en el estado de Tennessee, con el argumento de frenar la criminalidad. La medida sigue la inédita toma de control temporal sobre la policía de la capital, Washington D.C., que su Administración ejecutó el mes pasado y que también incluyó el despliegue de la Guardia Nacional.
"Vamos a Memphis. Memphis está profundamente afectada", ha señalado Trump en una entrevista en el programa Fox and Friends. "Vamos a arreglarlo, igual que hicimos en Washington", ha agregado, aunque ha señalado que "habría preferido ir a Chicago". El mandatario ha asegurado que el alcalde de la ciudad, el demócrata Paul Young, estaba "feliz" con la decisión, aunque su oficina no ha respondido a las solicitudes de comentario por parte de las agencias.
Trump ha insistido en que va "a solucionar" el problema del crimen en Memphis "con la Guardia Nacional" y el "Ejército también si es necesario".
Memphis, una urbe de 611.000 habitantes a orillas del río Misisipi, figura entre las ciudades con mayores tasas de criminalidad del país, según estadísticas del FBI. Alrededor del 24% de su población vive en situación de pobreza, más del doble de la media nacional, de acuerdo con la Oficina del Censo estadounidense.
Segunda vez que Trump despliega a la Guardia Nacional en Memphis
El Departamento de Justicia ya había enviado agentes federales a Memphis en 2020, durante el primer mandato de Trump, como parte de una operación para combatir el crimen violento. Ahora, el presidente republicano plantea extender la estrategia y ha advertido que podría desplegar también fuerzas en Nueva Orleans, otra ciudad de mayoría demócrata en un estado controlado por republicanos.
Trump ha convertido la seguridad pública en uno de los ejes de su agenda electoral, pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en la criminalidad en varias ciudades del país. En Washington, uno de los primeros lugares donde el mandatario impuso un control directo sobre la policía local, los datos del Departamento de Justicia reflejaron que en 2024 la violencia alcanzó su nivel más bajo en 30 años.
Antes, Trump ordenó desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a protestas masivas, en su mayoría pacíficas, contra el aumento de los operativos migratorios. En paralelo, en Washington han aumentado las redadas migratorias y cientos de agentes federales patrullan las calles junto a la policía.
El despliegue en Memphis ya ha generado polémica y se espera que desate nuevas protestas en la ciudad, como ocurrió en la capital estadounidense la semana pasada, cuando miles de personas se manifestaron contra lo que consideraban un uso político y abusivo de las fuerzas federales.