La reina Letizia inaugura el curso escolar en el nuevo colegio de Rincón de Soto, en La Rioja

La reina Letizia ha inaugurado este viernes el curso escolar 2025-2026 con una visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Entresotos, en el municipio riojano de Rincón de Soto, que se ha puesto en marcha este mes de septiembre con 338 alumnos de entre tres y 12 años.

Tras ser recibida por las autoridades, entre las que se encontraba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, Doña Letizia ha entrado al colegio por la puerta principal donde se agolpaban numerosos vecinos que han querido verla de cerca ya que, como muchos han comentado, "no todos los días podemos ver aquí a alguien de la Casa Real".

Su primera parada ha sido ante la placa de inauguración del curso escolar 2025-2026, tras lo que Doña Letizia ha visitado un aula de Infantil. Allí, junto a una veintena de alumnos de cuatro años ha podido ver una actividad de robótica con 'Bee bot', ya que el centro participa en un programa destinado a desarrollar el pensamiento computación y lógico del alumnado.

Después, ha pasado por la biblioteca donde le han entregado algunos libros escritos por antiguos alumnos del centro.