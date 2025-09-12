La reina Letizia inaugura el curso escolar en el nuevo colegio de Rincón de Soto, en La Rioja
- Visita la escuela de Infantil y Primaria Entresotos junto a la ministra Alegría y el presidente de La Rioja
- 40 alumnos sorprenden a Letizia con una canción de Extremoduro: "Ama, ama y ensancha el alma"
La reina Letizia ha inaugurado este viernes el curso escolar 2025-2026 con una visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Entresotos, en el municipio riojano de Rincón de Soto, que se ha puesto en marcha este mes de septiembre con 338 alumnos de entre tres y 12 años.
Tras ser recibida por las autoridades, entre las que se encontraba la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, Doña Letizia ha entrado al colegio por la puerta principal donde se agolpaban numerosos vecinos que han querido verla de cerca ya que, como muchos han comentado, "no todos los días podemos ver aquí a alguien de la Casa Real".
Su primera parada ha sido ante la placa de inauguración del curso escolar 2025-2026, tras lo que Doña Letizia ha visitado un aula de Infantil. Allí, junto a una veintena de alumnos de cuatro años ha podido ver una actividad de robótica con 'Bee bot', ya que el centro participa en un programa destinado a desarrollar el pensamiento computación y lógico del alumnado.
Después, ha pasado por la biblioteca donde le han entregado algunos libros escritos por antiguos alumnos del centro.
Los alumnos le cantan una canción de Extremoduro
Ya en el aula de música, llamada 'Canta Aula', alrededor de 40 alumnos han sorprendido a la Reina con una canción de Extremoduro llamada 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'.
Finalmente ha participado en la zona del comedor con 16 niños de tercero de Primaria y voluntarios (abuelos y antiguos alumnos) en actividades colaborativas. Precisamente allí, la Reina Letizia ha querido hacer hincapié en la importancia de la lectura y animar a todos a que sigan fomentando este hábito.
La visita de la Reina a Rincón ha terminado con una foto de grupo en la que además de los alumnos y el equipo directivo de 'Entresotos' han participado también los miembros del SIES 'Gonzalo de Berceo'.
Alrededor de ocho millones de alumnos volvieron el pasado lunes al colegio para arrancar el curso 2025-2026, marcado por la reducción en el número de matrículas en Infantil, debido a la constante caída de la natalidad. Y todo ello, con un coste medio de unos 400 euros por alumno, que pone a prueba la economía de las familias.
Según ha explicado el Ministerio de Educación, el curso escolar ha arrancado esta semana en 28.748 centros en España, con unos 800.000 docentes, lo que supone unos 120.000 profesores más que hace una década.
Este nuevo curso escolar ha comenzado marcado por inversiones récord en gasto educativo, como lo destinado a becas, con una inversión que asciende a 2.544 millones de euros, lo que representa un incremento del 81,8% respecto a la cifra del curso 2017-2018, cuando estaba en 1.399 millones. Esto ha permitido que casi haya 1,1 millones de beneficiarios, que, además, este curso verán aumentada la cuantía de su beca, que, de media, ha crecido un 52 % en el caso de los alumnos no universitarios y un 60% en el de los universitarios.