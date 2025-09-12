Detienen al hijo de la alcaldesa de Bezana y a otro joven por atacar con explosivos caseros la sede del PSOE de Cantabria

Dos jóvenes han sido identificados por la Policía Nacional como presuntos autores del ataque con artefactos explosivos caseros en la sede de PSOE de Cantabria. Uno de los dos jóvenes identificados por estos hechos es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), que gobierna el municipio en coalición con Vox.

Los hechos por los que se investiga a estos dos jóvenes tuvieron lugar el pasado 25 de abril, cuando en la sede del PSOE, situada en la calle Tres de Noviembre de Santander, se celebrara un acto de memoria democrática, con la presencia de afiliados y simpatizantes y del secretario general del partido en Cantabria, Pedro Casares.

Los explosivos estaban en dos botellas de plástico, que cogió una de las participantes en el acto para lanzarlas al exterior de la sede. En las botellas se podía leer 'frente a las mentiras revanchistas. PSOE=Satanás'.

Los dos jóvenes han sido detenidos este jueves, uno en la provincia gallega de Ourense y el otro en Cantabria, y este viernes por la tarde han pasado a disposición judicial. Tras comparecer en el Juzgado han quedado en libertad sin medidas cautelares.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha decretado el secreto de las actuaciones para que no se comprometa la investigación en curso, según ha dado a conocer el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que, por ello, no aportado más datos de la investigación.

Casares, que es también el secretario general de los socialistas cántabros y estaba en la sede del PSOE cuando se produjo el ataque, ha llamado al PP a condenar públicamente los ataques contra las sedes socialistas y ha pedido a la alcaldesa de Bezana que rompa cualquier tipo de acuerdo con Vox.

Ha expresado, no obstante, su solidaridad con Pérez y su familia por la detención de su hijo por unos hechos "de los que él es el único responsable" y ha dicho que no va a ser él "quien haga ni juicios paralelos ni utilización política".