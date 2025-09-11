Sánchez celebra en Ferrol la botadura de la fragata Bonifaz y defiende una España "abierta, próspera e industrial"
- El presidente asegura que el navío es un "estandarte" del compromiso de España con la "seguridad europea e internacional"
- La reina Sofía ha sido la encargada de bautizar el barco con el tradicional lanzamiento de una botella de champán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado junto a la reina Sofía en la botadura del navío militar F-111 Bonifaz en el puerto de Ferrol, donde ha sostenido que España es una nación "abierta, próspera e industrial". En palabras del líder del Ejecutivo, este nuevo modelo de barco es un "estandarte" de la capacidad tecnológica del país y del compromiso del Gobierno con "la seguridad europea e internacional".
La fragata F-111 es la primera que se construye de una serie de cinco buques para la Armada Española. Durante su discurso, el presidente ha añadido que las Fuerzas Armadas son un "componente clave" de la defensa de la Unión Europea y de la OTAN: "Esta fragata les va a permitir cumplir sus misiones con las máximas garantías".
"Os pido que sigamos avanzando, porque esto es solo el principio", ha dicho además Sánchez, para, acto seguido, apuntar que por vez primera en la historia "tenemos todos los ingredientes" para hacer de España un país con mayor capacidad industrial.
La reina Sofía ha sido la encargada de bautizar la fragata
La reina Sofía ha sido la encargada de bautizar el barco con el tradicional lanzamiento de una botella de champán contra el casco del navío.
Como madrina de la ceremonia, doña Sofía ha cortado la cuerda que lanza la botella al bote. Después de hacerlo, el buque ha bajado por la rampa del astillero hasta el agua, donde ha navegado por primera vez por la ría de Ferrol.
Al evento de botadura han asistido otras autoridades como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
Las innovaciones tecnológicas de la F-111
Esta fragata perteneciente a la nueva serie F-110 es la más moderna del Ejército y la construcción de los cinco buques tendrá un coste total de unos 5.000 millones de euros. "Está llamada a ser la punta de lanza de la Armada en el futuro más cercano", ha dicho el Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro.
Entre otras innovaciones, cuenta con diversos tipos de sistemas tecnológicos para defenderse de ataques aéreos, submarinos o al nivel de la superficie. Además, cuenta con un gemelo digital dentro del barco que permitirá a la tripulación anticiparse a los errores del navío y formar a la tripulación. Esta réplica integrada en el sistema informático del buque permite predecir, analizar y apoyar las decisiones que se tomen.