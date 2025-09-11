Sánchez celebra en Ferrol la botadura de la fragata Bonifaz y defiende una España "abierta, próspera e industrial"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado junto a la reina Sofía en la botadura del navío militar F-111 Bonifaz en el puerto de Ferrol, donde ha sostenido que España es una nación "abierta, próspera e industrial". En palabras del líder del Ejecutivo, este nuevo modelo de barco es un "estandarte" de la capacidad tecnológica del país y del compromiso del Gobierno con "la seguridad europea e internacional".

La fragata F-111 es la primera que se construye de una serie de cinco buques para la Armada Española. Durante su discurso, el presidente ha añadido que las Fuerzas Armadas son un "componente clave" de la defensa de la Unión Europea y de la OTAN: "Esta fragata les va a permitir cumplir sus misiones con las máximas garantías".

"Os pido que sigamos avanzando, porque esto es solo el principio", ha dicho además Sánchez, para, acto seguido, apuntar que por vez primera en la historia "tenemos todos los ingredientes" para hacer de España un país con mayor capacidad industrial.

La reina Sofía ha sido la encargada de bautizar la fragata La reina Sofía ha sido la encargada de bautizar el barco con el tradicional lanzamiento de una botella de champán contra el casco del navío. Como madrina de la ceremonia, doña Sofía ha cortado la cuerda que lanza la botella al bote. Después de hacerlo, el buque ha bajado por la rampa del astillero hasta el agua, donde ha navegado por primera vez por la ría de Ferrol. Al evento de botadura han asistido otras autoridades como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.