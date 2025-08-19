El Tribunal Constitucional de Perú suspende todas las investigaciones contra la presidenta Boluarte

El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este martes la suspensión inmediata de todas las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte. La orden se ha emitido tras una demanda del Ejecutivo en la que reclamaba que un jefe de Estado solo puede ser indagado durante su mandato por los delitos previstos en el artículo 117 de la Constitución.

De acuerdo con dicha ley, el presidente peruano solo puede ser juzgado si comete traición a la patria; impide las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disuelve el Congreso (salvo en los casos previstos en el artículo 134) o impide la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

De esta forma, el fallo paraliza temporalmente las causas abiertas por la Fiscalía, entre ellas la que investiga la muerte de al menos 59 personas durante las protestas que estallaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Además, quedan suspendidas otras investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito por el caso 'Rolexgate'.

La presidenta también enfrentaba indagaciones por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas, y por supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.

Boluarte afronta su último año de mandato como la gobernante más impopular de Latinoamérica con apenas un 3% de aceptación, según varias encuestas nacionales.