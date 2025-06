'Quinografía' nos descubre a Teté, la abuela comunista de Quino que inspiró el personaje de Mafalda

“Para los argentinos Mafalda es una cosa muy profunda, es como un río subterráneo que recorre Argentina y no acaba nunca. Está en nuestros genes, como Borges, el fútbol o Maradona. Está en todas partes: en las librerías, las ferias, el merchandising… Es parte esencial de nuestra cultura y nos acompaña desde hace tres o cuatro generaciones. Y cada generación la vuelve a leer, la vuelve a disfrutar, la vuelve a interpretar… Mafalda es como una aplanadora a la que nada ni nadie puede detener”.

Así describe al inmortal personaje de Quino (1932-2020), Mariano Donoso, director (junto a Federico Cardone) del documental Quinografía, dedicado al dibujante argentino y a su mundo creativo y afectivo.

Una película que sigue el periplo vital del dibujante por seis países, que incluye la última (e inédita) entrevista que concedió antes de su fallecimiento en 2020, y que cuenta con los testimonios de Joan Mariano Serrat, Miguel Rep, Milena Busquets, Jorge Valdano… Además de la participación del sobrino de Quino, Guillermo Lavado, en el que se inspiró para el personaje de Guille y con el que hemos hablado.

Un documental que cuenta con la participación de RTVE.es y que se estrena en cines este 19 de junio.

“También –añade el director, hay algo muy fuerte en su vida y es que se quedó huérfano con 14 o 15 años . No se quedaron solos porque los recogió su tío Joaquín, que se llamaba como él, por eso lo conocían como Quino, para diferenciarlos. Joaquín también era pintor y dibujante y tuvo mucha influencia en que Quino acabará siendo dibujante ”.

Una de las cosas que nos descubre este documental es que el personaje de Mafalda está inspirado en su abuela materna, Teté . “No tanto en su aspecto como en su personalidad –asegura Mariano-. Teté era una mujer que en los años 40 estaba afiliada al Partido Comunista. Era muy contestataria, muy liberal… en una ciudad de provincias católica y conservadora. Tenía unas peleas bárbaras con la familia porque iba por el barrio repartiendo los panfletos del PC y la misma familia le decía: “Acá somos republicanos, no somos comunistas”.

“La sopa simboliza los gobiernos autoritarios”

Uno de los protagonistas del documental es Guillermo Lavado, uno de los sobrinos de Quino. “Se inspiró en él para Guille, el hermano de Mafalda –nos comenta el director-. Cuando tenía la edad de Guille eran prácticamente iguales y todavía hoy se parecen. Jugamos con eso en la película”.

“Físicamente el parecido es innegable y me reconozco en Guille –confiesa Guillermo Lavado-, pero no tanto en cuanto a la personalidad. Porque todos los personajes de Quino son él mismo. Y creo que por eso cae tan bien a la gente, porque en sus viñetas no critica la sociedad mirándola desde fuera, sino que se mete dentro para hacerlo”.

Preguntamos a Guillermo si le gusta la sopa, como a su personaje: “De pequeño no me gustaba, pero ahora sí. Pero lo importante de la sopa en las tiras de mi tío es que simboliza la locura, los gobiernos autoritarios. Por eso no le gusta nada a Mafalda”.