El ex primer ministro italiano Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de la Cooperación Internacional 2025

El ex primer ministro italiano Mario Draghi (Roma, 1947) ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025 "por ser figura clave en la defensa de la integración europea y la cooperación internacional". El jurado ha destacado su firme compromiso "con los valores fundamentales y el progreso de la Unión Europea".

Tras recibir la noticia, Draghi ha expresado su "mas sincero agradecimiento a la Fundación Princesa de Asturias por esta gran distinción" y ha señalado que es "un gran honor recibir (...) esta gran distinción que refleja los valores del conocimiento, servicio público y cooperación internacional y que recuerda el compromiso de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria».

Draghi empezó su carrera en el mundo de la economía: fue el gobernador del Banco de Italia, director general del Tesoro y director ejecutivo del Banco Mundial. Durante ocho años fue la cabeza visible del Banco Central Europeo (BCE), cargo que cimentó su prestigio y lanzó su carrera política. Fiel defensor del euro, con su famosa frase "el BCE está listo para hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y creedme, lo que hagamos será suficiente" convenció al continente de que la moneda comunitaria no desaparecería. Esto le hizo ganarse el apodo de "Súper Mario", en relación al videojuego Super Mario Bros.

En el Salón Regenta del Hotel Barceló de Oviedo (Asturias), el presidente del comité Gustavo Suárez-Pertierra ha declarado que "Draghi ha promovido el multilateralismo, la cooperación entre los Estados miembros y el fortalecimiento institucional y económico de la Unión, así como su papel en la escena global".

"Símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria, [Draghi] ha defendido con independencia y visión de largo plazo el crecimiento y la mejora de la competitividad centrada en tres transformaciones: innovación, descarbonización y seguridad económica, apelando a las políticas comunes de salud, transición energética y digitalización", ha concluido Suárez-Pertierra, en referencia al informe que Draghi presentó en septiembre sobre el futuro de la economía europea.

Un hombre discreto, casado y con dos hijos, Mario Draghi nació en una acaudalada familia de Roma. Quedó huérfano siendo adolescente y se centró en sus estudios. A los 29 años se doctoró en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachussets (Estados Unidos) y, a partir de ahí, su carrera despegó.

Aquella frase que Mario Draghi pronunció el verano de 2012 al frente del BCE le convirtió en el salvador del euro . Su "todo lo que sea necesario" y las medidas que tomó al frente del Banco Central Europeo contribuyeron a impulsar la eurozona y a que el euro, que se enfrentaba a una crisis sin precedentes, no zozobrara . Los ataques especulativos de los mercados frenaron, pero, sin embargo, las políticas de Draghi de "dinero fácil" y tipos bajos dejó fuertes divisiones en el seno del BCE.

Apenas dos años al frente de Italia

Mano derecha del presidente de la república italiana, Sergio Mattarella, Draghi formó un Gobierno de coalición en febrero de 2021. Se lo encargó Mattarella, pero Draghi apenas duró dos años como primer ministro. Intentó recomponer la mayoría parlamentaria del país, pero acabó perdiendo el apoyo de tres partidos de la coalición: Forza Italia, Movimiento 5 Estrellas y Liga.

El 21 de julio de 2022, Mario Draghi presentó ante Mattarella su dimisión, lo que llevó a las elecciones que dieron el poder a la ultraderechista Giorga Meloni, del partido ultra Hermanos de Italia. Esta formación era la única que no formaba parte de la coalición de Draghi.

Durante su corto mandato, Draghi contribuyó a reforzar la presencia italiana en la escena internacional, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a agradecerle su "apoyo inquebrantable". Reconocido por su independencia y su visión de largo plazo, el economista y político italiano siempre ha abogado por una Europa más unida, resiliente y solidaria.

El periódico Financial Times le nombró en 2012 'Persona del Año'. Además, Draghi también es miembro de la junta directiva del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (EE.UU.) y honorario de la Brookings Institution y el Institute of Politics de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.