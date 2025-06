El Parlamento británico aprueba la despenalización del aborto en Inglaterra y Gales

El Parlamento británico ha aprobado este martes una reforma al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, con el que se despenaliza el aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa de la gestación. De este modo, la mujer gestante deja de estar sujeta a una pena de cárcel.

La enmienda, calificada como histórica, ha sido debatida y sometida a votación en la Cámara de los Comunes, donde ha salido adelante con 379 votos a favor, frente a 137 en contra. Al tratarse de una cuestión ética y de conciencia, los diputados pudieron ejercer su voto de acuerdo con sus creencias personales y no bajo la disciplina de voto de sus respectivas formaciones.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha votado en contra, así como otros diputados de su formación, que han asegurado que cuanto más tarde ocurre el aborto en el embarazo, más complicaciones médicas puede sufrir la mujer que se somete al procedimiento.

Más de 250.000 abortos practicados en 2022

La enmienda, presentada por la laborista Tonia Antoniazzi, trata de modificar la ley para que así no se investigue, arreste o encarcele a las mujeres por interrumpir sus gestaciones más allá del límite legal. No obstante, no se contemplan cambios en materia de prestación de servicios de aborto, el límite de tiempo, la telemedicina, los motivos para el aborto o el requisito de la aprobación de dos médicos.

Antoniazzi ha expresado que casi el 99% de los abortos ocurren antes de las 20 semanas, por lo que dejaba al 1% restante de las mujeres "en circunstancias desesperadas". Del mismo modo, ha calificado de "farsa" los tres casos en los que algunas de las mujeres habían sido arrestadas bajo delitos de aborto ilegal entre 1861 y 2022 y ha añadido que estas "necesitan atención y apoyo, no criminalización".

En ese sentido, ha aseverado que la legislación hasta ahora vigente, proveniente de la época victoriana y aprobada en un Parlamento compuesto exclusivamente por hombres, estaba "obsoleta" y se utilizaba cada vez más contra mujeres y niñas "vulnerables".

Por su parte, la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos ha indicado que se trata de una reforma "extrema y peligrosa" que "despenalizaría efectivamente los abortos".

Según los últimos datos oficiales, más de 250.000 abortos se practicaron en Inglaterra y Gales en 2022. La actual legislación en Inglaterra y Gales permite el aborto en las primeras 24 semanas de gestación, con la aprobación de dos médicos.

No obstante, la norma victoriana de 1861 que sustenta la ley tipifica que, fuera de estas condiciones, se trata de un delito penal y puede conllevar la cadena perpetua, salvo en ocasiones puntuales en los que se constate que la vida de la madre esté en peligro.