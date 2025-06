Blandine Lenoir estrena 'Juliette en primavera': "He buscado el equilibrio entre la emoción y la comicidad"

Diez años después de Rosalie Blum (Julien Rappeneau, 2015), el universo femenino, luminoso y cargado de humanidad de la popular novelista gráfica francesa Camille Jourdy (1979), vuelve al cine con Juliette en primavera, dirigida por Blandine Lenoir (50 primaveras). Una mezcla de drama y comedia que trata temas como la salud mental, los secretos familiares, el amor y la amistad, con una ternura y un sentido del humor completamente irresistibles. Una cinta que llegará los cines este 20 de junio. Además, encabezando esta noticia, tenéis un clip de la película que RTVE.es os ofrece en primicia.

La cinta se basa en la novela gráfica Juliette. Los fantasmas regresan en primavera (La Cúpula) y tiene un estupendo reparto encabezado por Izïa Higelin, Sophie Guillemin, Jean-Pierre Darroussin, Noémie Lvovsky, Éric Caravaca, Salif Cissé, Thomas de Pourquery y Liliane Rovère. Y cuenta la historia de Juliette, una joven ilustradora que atraviesa una depresión que la lleva a regresa a su ciudad natal buscando respuestas, reencuentros y, quizás, una nueva manera de entender su lugar en el mundo.

En una entrevista por zoom, Blandine Lenoir nos ha confesado por qué ha querido llevar al cine la novela gráfica de Jourdy: "Me gustó mucho que los personajes tenían unas personalidades perfectamente definidas, estaban muy bien tratados psicológicamente. Enseguida vi la posibilidad de trasladarlo a un guion y de poder añadir cosas personales, pequeñas obsesiones mías, pero manteniendo siempre la estructura del álbum de Camille, que me gusta mucho".

Un perfecto equilibrio entre el drama y la comedia La película tiene un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia, destacando su humor y su humanidad. "No ha sido fácil -nos confiesa-. He buscado una cierta comedia en todas las situaciones. He tomado distancia y buscando en cada una de las escenas lo que podía resultar divertido. Como esa serie de secuencias en las que se cae el gato desde el tejado y que la lía parda, que les asusta". "Buscar ese punto divertido a sido un trabajo que hemos hecho en cada etapa y escena de la película -añade Blandine-. Hemos trabajado el sonido y los ruidos de la película...ha sido como bordar algo, pero en cada paso y cada momento de la película, desde la escritura del guion, la preparación del rodaje, el montaje. Siempre buscábamos ese equilibrio entre la risa y la emoción. Porque tampoco podíamos tener una escena demasiado cómica antes de contar algo realmente emotivo, porque no iba a calar en el espectador. Buscábamos que el espectador fuera permeable a ambas cosas: los momentos de comicidad y los momentos de emoción que van a continuación. Lo hemos hecho paso a paso para que no hubiera grandes contrastes entre la comicidad y la emoción". Fotograma de 'Juliette en primavera'

"Los dibujos son como su vía de escape" Como comentábamos, Juliette busca refugio en la familia tras una depresión. "En la novela gráfica ya se enseña la depresión -nos comenta la directora-. pero, además, Juliette es un personaje hipocondriaco que tiene unas ansiedades tremendas. Y yo no quería reflejar eso en la película resultaría un personaje antipático, con ese tipo de ansiedades y demás. Por eso he preferido reflejarlo a través de los problemas de sueño que tiene Juliette. Con esas piernas que no paran de moverse toda la noche, y que en Francia llamamos "piernas impacientes". "También reflejamos su estado de ánimo con la pérdida de la regla, que es algo bastante común, porque yo he tenido amigas con depresión y se les ha cortado la regla de golpe y porrazo. Esos detalles, los problemas de sueño, la pérdida de la regla son los que me permiten mostrar que Juliette no está bien, sin necesidad de convertirla en un personaje antipático" "Además -concluye Blandine-, en el libro Juliette no tiene un oficio, no trabaja en nada. Por eso he querido que fuera ilustradora en la película, porque sus ilustraciones son como un canal de escape para sus problemas y le ayudan a superarlos. Y es a través de esos dibujos como iremos comprobando su recuperación". Fotograma de 'Juliette en primavera'

"Mujeres absolutamente corrientes" Además, como comentábamos, la película trata otros temas fundamentales como los secretos familiares, la dificultad para superar el dolor, el amor o la amistad. "Sobre todo quería que la familia protagonista fuera muy creíble para los espectadores -nos confiesa Blandine-. Es verdad que Izïa Higelin (Juliette) y Sophie Guillemin (Marylou) no se parecen en nada, pero te crees que son hermanas. Además, las mujeres de la película son mujeres absolutamente normales, no tienen nada especial, son normales y corrientes". "En cuanto a los hombres, he querido enseñar su parte más tierna, más dulce. Son personajes personajes masculinos que no se ven muy a menudo en el cine. Como directora, estoy muy encima de los actores. Les doy muchas indicaciones sobre cómo moverse, los gestos que tienen que hacer... Y ellos siguen mis indicaciones con total confianza. Soy muy exigente pero, a la vez, creo que consigo que el el rodaje haya un ambiente muy familiar". Fotograma de 'Juliette en primavera'

"Cada uno gestiona el dolor como puede" Hablando de familia... ¿Cómo definiría a esa familia protagonista tan especial? "Cada uno lo lleva como puede. Tenemos a la madre de Juliette (Noémie Lvovsky), que es una mujer que no puede parar, que tiene que estar continuamente haciendo cosas, que quiere vivir en una permanente alegría con sus amantes, los cuadros que pinta... Una actividad frenética que es evidente en esos colores tan vivos que viste". "Luego está el padre (Jean-Pierre Darroussin) -añade la directora-, que es más calmado, habla menos... Pero que gestiona su dolor a través de los juegos de palabras, de las bromas. Y finalmente tenemos a Marylou, que también es hiperactiva: se hace cargo de todo, de la casa de los niños... Es la mayor, se sobrecarga de trabajo y de cosas hasta que al final explota". "En cuanto a Juliette: vive en su dimensión trágica -concluye la directora-. Y me gusta mucho su relación con Pollux (Salif Cissé), un vecino que siempre está dispuesto a escucharla porque también ha pasado por una depresión. Me sirve también para hablar sobre la relación de amistad entre un hombre y una mujer. Una amistad que no sabemos cómo evolucionará". Fotograma de 'Juliette en primavera'

Ha colaborado con Camille en los diálogos Blandine Lenoir ha contado con la colaboración de la propia Camille Jourdy en la escritura de los diálogos y para hacer los dibujos que la protagonista realiza en la película. "Tanto la novela gráfica como la película tratan temas que no son especialmente divertidos -asegura la directora-. Pero yo tenía la necesidad de que la película fuese más calmada, más amable. Así que, en algunas escenas he hecho muchas modificaciones y he añadido cosas. Pero en toras, como la escena en la que están buscando a un fantasma en la casa o la comida de la familia, los diálogos son exactamente los mismos que en el libro". "Lo que hemos intentado al final entre las dos, es unificar ambos puntos de vista para que todo fuera muy fluido. Mantener en la medida de lo posible las escenas del libro y que lo añadido mantuviera el mismo tono, que estuviera perfectamente unificado", añade la directora. Fotograma de 'Juliette en primavera'