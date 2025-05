Los sastres de los papas: "Hacemos sotanas en tres tallas buscando que les entren a todos y cruzamos los dedos"

A dos pasos del Vaticano, en las calles frecuentadas por cardenales y sacerdotes del barrio del Borgo, se levanta la sastrería Mancinelli. Al frente, Raniero Mancinelli, que a sus 86 años ha vestido a los últimos tres papas, como atestiguan las fotos que decoran su histórica tienda.

A los tres los ha conocido personalmente, y todos ellos eran "buenos, agradables, bastante sociables", aunque "diferentes entre ellos", explica a RTVE.es en una visita al sencillo taller situado al fondo de su establecimiento.

Mancinelli no deja de coser y de planchar, con un hierro de hace medio siglo, mientras nos atiende. A él el Vaticano no le ha pedido la sotana que se pone el papa recién elegido en la Capilla Sixtina al término del cónclave. O mejor dicho, las tres sotanas, ya que se preparan en tres tallas distintas para que le puedan valer a cualquiera de los 133 cardenales candidatos. De todos modos, ha decidido hacerlas por su cuenta.

Este artesano no es el único sastre que viste a los papas, y de hecho se disputa este honor con Gammarelli. Esta sastrería, ubicada junto al Panteón, en pleno corazón de Roma, lleva abierta desde 1798, y ha elaborado los hábitos de "todos los papas de los últimos 100 años", explica Stefano Gammarelli, sexta generación al frente del negocio familiar. Confeccionan sotanas, fajines y el sombrero blanco papal o solideo, entre otros elementos de la simbólica vestidura del pontífice.

Un sistema para acertar con la talla

La familia tiene un sistema para equipar de la mejor manera posible al sucesor de San Pedro, utilizando los datos de sus clientes que ya son cardenales y calculando el tamaño de los candidatos que no lo son. Estos días tienen mucho trabajo, señala, pero no revela si ha acudido algún purpurado papable. "No tendría sentido pedir ahora un traje, porque igual te hacen papa", dice con sorna.

Gammarelli no ha recibido el encargo del Vaticano de elaborar los tres hábitos en esta ocasión. Es la primera vez que ocurre desde octubre de 1978, cuando se celebró el cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo I, que solo estuvo al frente de la silla de San Pedro 33 días.

Telas y birretes en Gammarelli Á. CABALLERO

No hay una explicación oficial de por qué la Santa Sede no ha solicitado en esta ocasión las tres sotanas. Los medios italianos apuntan a que recurrirán a los hábitos ya elaborados de los últimos cónclaves, siguiendo el mensaje de sencillez y sostenibilidad de Francisco. "Se presume que harán esto, al final tienen nueve hábitos. Lo entiendo perfectamente, yo también lo haría si fuera ellos", reconoce el sastre.

En una entrevista con la agencia AP, sin embargo, sí que mostraban su desazón por no hacer en esta ocasión el hábito papal. "Obviamente estamos un poco apenados, porque dentro de la tristeza causada por la muerte del santo padre tendríamos algo bonito como elaborar los hábitos del siguiente papa. No esta vez", decía Lorenzo Gammarelli, hermano de Stefano. Para presumir de su largo historial de encargos vaticanos, en el escaparate exponen el zucchetto o sombrero del papa, el único sacerdote que puede llevarlo blanco.