¿Cómo funciona la alerta automática de los móviles al 112 en caso de accidente de tráfico?

La alerta enviada de forma automática por un móvil fue clave en el fatal accidente de tráfico ocurrido en Cantabria el pasado sábado, en el que murieron cuatro jóvenes tras caer por una ladera. El Centro de Atención a Emergencias 112 de esta comunidad recibió una llamada de aviso desde el teléfono de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado, una opción presente en los dispositivos de última generación y que se activa tras detectar un impacto.

Esta alerta automática está presente de forma predeterminada en todos los móviles de Apple a partir del iPhone 14 y todos aquellos que tengan el sistema operativo iOS 16 o posteriores. También aparece en los relojes inteligentes Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2.ª generación) y Apple Watch Ultra y en todas sus versiones posteriores.

No existe, en cambio, en los modelos Android. La alerta solo se emite si se tiene descargada la aplicación Emergencias, pero esta funcionalidad no está aún disponible en España, solo en Austria, Bélgica, India, Portugal y Suiza, según Google.

Un mensaje automático en bucle tras 20 segundos de espera

La detección de accidentes está diseñada para "detectar accidentes de coche graves, como impactos frontales, laterales y traseros, así como vuelcos", explica Apple en su página web. Cuando se registra el impacto, el dispositivo emite un sonido de alarma y muestra una alerta.

El iPhone lee la alerta en caso de que la persona que ha sufrido el accidente no pueda ver la pantalla. En esta aparece "un control deslizante de llamada de emergencia". En caso de que la víctima esté consciente, puede deslizar para llamar a los servicios de emergencia o descartar la alerta. Si no estuviera consciente o no pudiera acceder al móvil, este llamará automáticamente tras una espera de 20 segundos.

Entonces, el móvil "reproducirá un mensaje de audio en bucle a los servicios de emergencia y en voz alta por los altavoces del dispositivo". En este mensaje, compartirá las "coordenadas de latitud y longitud aproximadas con un radio de búsqueda".

El mensaje se repite a intervalos de cinco segundos. Después de la primera vez, se reproduce con un volumen reducido, para que la persona que haya sufrido el accidente pueda hablar con el 112. En cualquier momento la víctima podrá detener el mensaje grabado.